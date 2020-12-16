Япония и США запаниковали от страха «получить „Булавой“ по голове»

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Алина Потёмкина
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Испытание российских ракет в Охотском море прошло накануне.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ; 5-tv.ru

Пуск четырех баллистических ракет «Булава» ВМФ России вызвал переполох за океаном. Накануне их испытания прошли в акватории Охотского моря с подводного ракетного крейсера «Владимир Мономах».

Пуск производился из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Ракеты были выпущены из подводного положения.

Американское издание Popular Mechanics назвало испытания «превью конца цивилизации». Там отметили, что ракеты пролетели почти над всей территорией РФ, от места к северу от Японии до места возле Финляндии. Особое опасение у американцев вызвало то, что ракеты могут достичь большую часть объектов США к западу от Миссисипи.

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — подчеркнули авторы статьи.

Не менее бурную реакцию вызвал пуск ракет и в Японии. Об этом событии писал ряд японских изданий, однако тревогу сообщения вызвали не у журналистов, а у читателей в Стране восходящего солнца.

«Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем»

«Остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!» — писали юзеры.

Также некоторые отмечали, что подобные пуски представляют собой угрозу для США, а поскольку Токио и Вашингтон союзники, у Японии тоже есть риск «получить свой удар „Булавой“ по голове».

Учения российский военных в Охотском море не только вызвали беспокойство у американского издания, но и подняли по тревоге солдат НАТО в Германии. Как писал ранее 5-tv.ru, на авиабазе «Рамштайн» приняли испытания РФ за «ракетную атаку».

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