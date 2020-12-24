🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 декабря, растущая Луна в Овне благоволит бизнесменам и путешественникам. Успешными станут запуск новых проектов, деловые знакомства и заключение договоров, которые принесут значительную прибыль в будущем. Отличный день для небольшого путешествия или поездки с целью переговоров.

♈ Овен

Пора обратить внимание на возлюбленного. Нежные чувства станут лучшими интоксикантами на данном этапе. Если вы живете раздельно, подумайте об общем жилье — самое время стать еще ближе. Не готовы — запланируйте совместный отпуск. Ваши отношения теплы и перспективны, поддержите их всеми силами.

Космический совет: предайтесь любви и подарите партнеру нежность и заботу!

♉ Телец

Люди, которые к вам небезразличны, привлекают удачу в вашу жизнь. Проявите заботу и любовь к ним, ведь они этого заслуживают. Кроме того, влияние родных и друзей, даже просто доброжелателей на судьбу очевидно. Приумножьте заряд положительных эмоций и примите помощь с благодарностью.

Космический совет: поддержка близких станет лучшим мотиватором и ключом к успеху.

♊ Близнецы

Границы — это полезно и зачастую хорошо. Но бесконечные запреты — это чересчур. Ограничивая себя слишком строго, вы теряете поддержку Вселенной в делах карьерных и личных. Не закрывайтесь от нахлынувших чувств и не отказывайтесь от проявлений любви и заботы. Это сделает вас счастливее и приведет в будущем к невероятно романтичной встрече.

Космический совет: позвольте себе ощутить любовь всем сердцем, не прячьте чувств.

♋ Рак

Ваше тело подскажет, что идет не так. Будьте внимательны к своему самочувствию и работоспособности. Если заметите неладное — не пускайте на самотек. Своевременно обратиться к врачу крайне важно сейчас. Поэтому звезды советуют отложить дела ради собственного благополучие. Упустить сделку не так страшно, как собственное здоровье.

Космический совет: прислушайтесь к сигналам тела — подумайте о здоровье!

♌ Лев

Тревожные воспоминания не дают покоя? Попробуйте взглянуть на них по-новому. Во-первых, былое не изменить, и с этим нужно просто смириться. Во-вторых, вы сделали правильные выводу и не повторите ошибок. В-третьих, зацикленность на прошлом перекрывает путь к благополучному будущему. Пора оставить невзгоды позади и смело взглянуть вперед — вас ждут свершения и невероятные впечатления!

Космический совет: забудьте о прошлых невзгодах и смело начинайте новую главу жизни.

♍ Дева

Вы можете продолжать трудиться на привычном рабочем месте, ведь здесь все давно понятно, позиции крепки и перспективы ясны как белый день. А можете рискнуть — поставить все на карту ради мечты, что храните в сердце долгое время. Выбор за вами, но звезды сегодня говорят, что решительный шаг будет оценен и вознагражден по заслугам. Помните, все кажется пугающим, пока не начнешь действовать.

Космический совет: поверьте в перспективы нового проекта — велики шансы на успех.

♎ Весы

Ваши отношения просят нежности, близости, внимания. Сегодня лучше отложить ежедневные заботы и посвятить себя углублению связи с партнером. Вы не будете разочарованы! Пора задуматься, к чему ведут ваши отношения, мечтаете ли вы о семье и детях, или хотите сохранить легкость и свежесть романтических встреч. Для кого-то сегодня закончится решением о свадьбе, для другого — поиском общей квартиры. Пусть подскажет сердце.

Космический совет: любовь и романтика сейчас должны стать главными темами.

♏ Скорпион

Сегодня вы — настоящий маг! Вселенная с вами на одной волне, и ваше вдохновение не должно остаться без внимания. Занимайтесь только приятными делами, проявите себя в творчестве, позовите на встречу тех, кого давно было некогда увидеть. Также сегодня возможны неожиданные романтические встречи.

Космический совет: вы в настроении творить чудеса. Действуйте!

♐ Стрелец

Вы многое сделали для родных, друзей, коллег в последние месяцы. Пришло время позаботиться и о себе. Оставьте хоть немного времени на то, что действительно любите, на те занятия, что пробуждают ото сна душу и заставляют радоваться жизни. Проявите терпение, если задуманное не исполняется тут же — терпение будет вознаграждено.

Космический совет: найдите время для любимых занятий и хобби.

♑ Козерог

Умение постоять за себя — не проявление агрессивности, а жизненная необходимость современного человека. Вы должны четко понимать свои границы и не допускать хамов слишком близко. Смело заявляйте о том, что для вас недопустимо, вежливость в этом вопросе будет излишней. Это лучший способ сохранить энергию и обеспечить себе почву для продуктивной деятельности.

Космический совет: не забывайте о своих потребностях и личных границах. Заботьтесь о себе.

♒ Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на собственные нужды, а требования окружающих хоть ненадолго отложить в сторону. Да, вы способны помогать словом и делом, в вас есть некий целительный дар, но рано или поздно ресурс закончится. Опустошенным вы не сможете дальше вдохновлять других. Поэтому вам необходим отдых, наполненный только тем, что приносит радость и спокойствие.

Космический совет: время предаться отдыху, он вам необходим.

♊ Рыбы

Оставьте чувство вины и стыда за то, что недостаточно сделали для близких. Ваш ресурс не бесконечен, и они тоже должны это понимать. Сегодня в вопросах доброты и поддержки окружающих можно немного сэкономить. Направьте внимание на собственные нужды — от бытовых, до духовных. Найдите занятие, которое вдохновит и восполнит растраченную энергию. Возможно, это будет банальное отсутствие занятий — чистый отдых и расслабление наедине с собой.

Космический совет: в первую очередь думайте о собственных потребностях.

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