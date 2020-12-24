Дети Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина от рождения необычайно одаренные: и танцуют, и поют, и рисуют, и даже в свои семь с небольшим лет активно разговаривают на иностранных языках!

Поклонники недоумевают: как могут малыши так много успевать, откуда берутся силы? А секрет лежит на поверхности: просто двойняшки родились под счастливой звездой и в счастливой семье, считает медиум Мариам Циминтия. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс рассказала, какое будущее ждет наследников знаменитостей.

Лиза — творческая личность

По мнению эксперта, Лиза продолжит дело звездных родителей. И если не станет певицей или юмористкой, то обязательно изберет другую профессию творческой направленности.

«У девочки прекрасно „подвешен язык“ — она замечательно эрудирована, что говорит о том, что в будущем она прекрасно сможет излагать свои мысли, и у нее будет возможность написать свою книгу и даже, может быть, не одну!» — рассказала медиум.

Со слов Циминтии, у Галкиной не будет проблем в личной жизни. Однако она не будет торопиться замуж — в приоритете долгие годы будет карьера. И как только дочка селебрити поймет, что созрела для семьи, в ее жизни обязательно появиться прекрасный кавалер. Волноваться за жениха родителям малышки уж точно не придется!

Гарри — настоящий бизнесмен

А вот Гарри, в отличие от любимой сестренки, предпочтет творческой профессии бизнес-развитие. Конечно, это не отменяет его талантов. Однако с возрастом мальчик все более будет углубляться в науку.

«Он — прекрасный человек, который будет держать свое дело и даже не одно! Женится Гарии раньше, чем выйдет замуж Лиза», — заключила экстрасенс.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой необычный сюрприз ждет Аллу Пугачеву и Максима Галкина в 2021 году.