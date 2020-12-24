Накануне актриса Кристина Асмус поделилась ранее не раскрытыми подробностями бракоразводного процесса с комиком Гариком Харламовым. Вопреки расхожему мнению, что селебрити расстались полюбовно, она вдруг заявила, что стала единоличным инициатором развода. В то время как сам юморист об этом якобы и не задумывался.

«Я впервые подала на развод, когда роман „Текст“ еще даже не был написан. <…> Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье. Мою самооценку никто не задевал!» — парировала Асмус на подозрения в том, что бросил ее Харламов.

Последняя фраза Асмус вызвала бурную реакцию не только у фолловеров актрисы, но и знаменитого блогера Лены Миро. Светская «сплетница» отметила, что тщетные порывы Кристины доказать миру свою правоту лишь выдают в ней крайнюю неуверенность в себе.

«Асмус настолько смешна в своем возмущении, что я даже рада за Гарика — молодец, что развелся! Она еще выльет на тебя цистерну помоев. Ты своим „обоюдно решили“ просто угробил девке востребованность!» — обратилась к комику Лена.

Instagram @asmuskristina

И пока преданные поклонники актрисы искренне переживают за ее будущее и судьбу маленькой дочки от Гарика, Миро продолжает настаивать, что развод был не минуем.

Блогер находит некоторое несоответствие в бесконечных историях Кристины о том, как «комик валялся в ее ногах, умоляя вернуться», с тем, какой «теории» придерживается разведенный Харламов. Звезда рунета отмечает, что с психологически неустойчивой дамой крепких отношений совершенно точно невозможно построить.

«Дело в том, что Гарик вполне толерантно прервал режим молчания и сказал в одном интервью, что задолго до развода они с Кристиной разлюбили друг друга. Асмус такого спустить не смогла <…> Вообще, зря парится, волнуясь о словах Гарика. Вот Харламову ведь совершенно пофиг», — заключила негодующая Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что магистр магии предрекла Гарику Харламову встречу с «идеальной музой».