Приносят ссоры и несчастья: Какие подарки и почему нельзя дарить на Новый год?

Новый год — пора подарков. Но далеко не все вещи годятся для того, чтобы порадовать ваших близких. О том, что нельзя приносить в дар, а если и можно, то с какими предосторожностями, 5-tv.ru рассказала магистр магии, таролог Галина Янко.

Плохая новость для коллекционеров и поклонников кулинарного искусства — не стоит прятать под елку нож.

«Почему нельзя дарить ножи? Потому что они приносят в дом несчастья, ссоры, неприятности. Но если вам так хочется подарить нож, то обязательно надо взять откуп — монетку», — рассказала таролог.

Не менее респектабельный подарок — часы — можно дарить только близкому человеку.

«Есть древнее поверье, что часы могут остановиться. И люди боятся, что это может принести болезнь, ссоры в дом. Но есть и обратная сторона — если вы покупаете дорогие часы, ювелирные и дарите своему любимому, то они своему владельцу принесут благополучие», — поведала Янко.

Не стоит выбирать в дар домашние тапочки, если только вы не прожили с человеком, которому предназначен подарок, долгие годы.

«Нельзя дарить домашние тапочки, но можно их дарить мужу, с которым вы прожили долгое время. Но все равно берите монетку. Если дарить тапочки другу, то вы поссоритесь», — поделилась маг.

Кроме того, не стоит одаривать зеркалом — оно принесет разлуку, а подаренный платок приведет к нежданным слезам. А ранее 5-tv.ru рассказывал, что не стоит дарить в этот Новый год, чтобы не прогневать символ года — Белого металлического быка.