«Личная жизнь у разведенки под 50?» — Миро об истории развода погибшей Шафировой

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Алина Потёмкина
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Тело бывшей супруги крупного бизнесмена и светской львицы было обнаружено 22 декабря у дома в Ружейном переулке Москвы.

«Личная жизнь у разведенки под 50?» — Миро об истории развода погибшей Шафировой

Фото: Instagram @ishafirova

Бывший муж трагически погибшей Ирины Шафировой Борис на днях рассказал, почему четыре года назад случился развод в его семье. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он признался, что экс-супруга захотела настоящей любви.

«Необъяснимые вещи. Развод был трагедией для меня. Но я на самом деле думаю, что у нее были какие-то иллюзии. Захотелось бурной любви и страсти. Вдруг она заявила, что хочет чего-то такого, чего я ей не даю. Хочу бури», — описал Борис.

Слова бизнесмена высмеяла скандально известный блогер Лена Миро. Она заявила, что женщины, подобные Шафировой, всегда заканчивают жизнь плохо, а в ее возрасте мечты о новой любви — не более чем блажь.

«Эвона, как! Мужа — вон из дома, а сама — достойна большего. <…> Нет, я только за, когда женщина хочет счастья. Но иногда бывает для него слишком поздно. <…> Ну, какой любовник, какая личная жизнь у разведенки под 50? Ну, если только какого хорошего старичка найдет, чтобы вместе ходить по грибы. Да и тот — нахрена ему истерики чуть нетрезвой женщины полусвета?» — написала Миро в LiveJournal.

Тело Ирины Шафировой с размозженной головой было найдено на асфальте 22 декабря у дома в Ружейном переулке Москвы. Предварительная причина смерти — падение с большой высоты. При этом, по словам бывшего мужа женщины, следствие рассматривает несколько версий, в том числе, самоубийство и доведение до самоубийства. Причины смерти жены бизнесмена доподлинно неизвестны. Ее знакомые продолжают строить версии насчет возможных версий гибели женщины. 

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