Цивин рассказал о тайных ссорах вдовы и дочери актера Баталова

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Василий Заика
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Супруг Натальи Дрожжиной назвал Гитану Леонтенко сильной и резкой женщиной.

Цивин рассказал о тайных ссорах вдовы и дочери актера Баталова

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Подозреваемый в мошенничестве супруг Натальи Дрожжиной Михаил Цивин в интервью «Экспресс газете» рассказал о тайных ссорах вдовы и дочери актера Алексея Баталова. По словам юриста, Гитана Леонтенко не так проста, какой хочет казаться на первый взгляд.

Михаил Цивин утверждает, что вдова народного артиста СССР после его смерти не раз вступала в конфликты с тяжелобольной Марией. Причиной одной из словесных перепалок стала домработница Елена. Женщина готовила еду, убирала в квартире и ухаживала за дочерью Алексея Баталова.

«Гитана Аркадьевна — бывшая цирковая артистка, сильная и резкая женщина. Ей даже помощницу по хозяйству очень трудно подобрать. Случайно нашли женщину из Приднестровья, последнее время она там работала, с Машей подружилась. Однажды у Гитаны Аркадьевны было плохое настроение, и она нагрубила Лене», — сказал Михаил Цивин.

Муж актрисы Натальи Дрожжиной отметил, что в тот момент Мария Баталова заступилась за домработницу. Она посчитала, что ее мать обидела женщину незаслуженно.

«Претензии маме Маша за всю жизнь высказала. Начиная с того, что родилась инвалидом и, заканчивая смертью обожаемого ею папы», — рассказал юрист.

Михаил Цивин подчеркнул, что у него сохранилась тетрадь, в которой Мария Баталова в категоричной форме высказывается о Гитане Леонтенко. По словам юриста, вдова Алексея Баталова зачастую не считалась с дочерью, так как ее гордыня брала верх над здравым смыслом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дрожжина и Цивин спешно распродают имущество.

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