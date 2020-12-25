Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова опасаются, что не смогут получить деньги с обвиняемых в мошенничестве с имуществом актера Натальи Дрожжниной и Михаила Цивина. Как рассказала сайту KP.RU адвокат Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой Юлия Антонова, по ее информации, супруги спешно распродают свое имущество и могут оказаться не в состоянии возместить ущерб семье Баталовых.

«За квартиры мы не переживаем: все имущество арестовано следствием, продать его нельзя. А вот за деньги — да. Ведь у Гитаны Аркадьевны и Марии с появлением Цивина на руках остались только паспорта. Мы даже не знали в момент подачи заявления, где какие банковские счета открыты, есть ли там средства. Деньги выведены в большой сумме, и мы волнуемся за их возврат», — пояснила Антонова.

По словам юриста, Цивин и Дрожжина уже выставили на продажу свой «Мерседес», а денежные счета они обнулили уже давно.

Ранее стало известно, что Гитана Леонтенко и дочь Алексея Баталова Мария заразились коронавирусом. Юлия Антонова сообщила, что обе уже выздоровели и все в порядке.

Как уже сообщал 5-tv.ru, актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин были задержаны в конце октября по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в результате действий четы родственники Алексея Баталова лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской. Кроме того, со счетов семьи народного артиста СССР были сняты деньги, пропали также ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, цена которых превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб от действий супружеской четы оценен в 36 миллионов рублей.