Время подведения итогов: астропрогноз на неделю с 28 декабря по 3 января — видео
Астролог Алена Никольская рассказала, на что обратить внимание накануне и в первые дни празднования Нового года.
Фото, видео: Depositphotos / Konstanttin; 5-tv.ru
Предстоящая неделя завершит тяжелый и во многом судьбоносный 2020 год и откроет дорогу новому. Многие переживают, как 2021 год отразится на их жизни. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, чего ожидать с 28 декабря по 3 января.
Подведение итогов
Астролог убеждена, что предстоящая неделя будет непростой и интересной. Вполне возможно, что она сумеет сильно удивить всех представителей зодиакального круга. Готовиться нужно буквально ко всему.
«На этой неделе время подведения итогов, — пояснила она. — Может быть так, что буквально в самый последний момент будут происходить события, которых вы не ожидали вообще никак. Как в личной жизни, так и в общеполитической».
Время благодарности
Хотя 2020 год выдался тяжелым — природные катаклизмы, пандемия, экономический кризис, военные перевороты, — он также требует благодарности. Алена Никольская напомнила, что жизнь продолжается, и в новый год надо входить без старых «хвостов».
«Вы выжили и живете дальше — жизнь продолжается. Поблагодарите за уроки, примите их и двигайтесь дальше. Отпустите все обиды, претензии, нереализованные ожидания, несбыточные надежды», — объяснила эксперт по звездам.
2021 год принесет новые встречи и новые возможности.
Как встречать Новый год?
Символика очень важна во время прощания со старым годом. Тем более, что «ужасный» 2020-й год Мыши не кончится до 12 февраля. Именно тогда по китайскому календарю начнет властвовать металлический Бык.
«На столе должен стоять символ года. Так что пригласите его в гости, — пояснила Алена. — А до 12 февраля правит балом мышка — хозяйка 2020 года. Пусть она уйдет и смахнет хвостом все, что уже нам не нужно и отжило».
Также стоит избегать алкогольных напитков. Бук не терпит спиртного — и проявляется это по-разному.
«Если перебрали — держите себя в руках, можно испортить жизнь не только себе, но и окружающим. А они этого не простят», — предупредила Никольская.
Первые 12 дней года
В конце недели, 1–3 января, начнется отчет нового года. Первые 12 дней после начала важного события всегда важны. Так что нужно наблюдать за своим состоянием, чтобы узнать настрой на следующие месяцы, и соблюдать несколько правил.
«Вы должны себя окружать только приятными людьми и делать только то, что хочется», — пояснила Алена Никольская.
Дружественная обстановка в этот период дает установку на весь год. Также стоит вспомнить о родных — в канун Нового года или первые 12 дней позвонить и встретиться с близкими.
«Бык — животное семейное, консервативное, упорное и очень преданное, — рассказала астролог. — Родные и близкие это оценят».
Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен период с 21 по 31 декабря 2020 года.
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