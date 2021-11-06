Убийственная красота: онколог рассказал, в каких случаях бьюти-процедуры вызывают рак

|
Анна Васильева
Эксклюзив 9 042

Онколог Базылев назвал случаи, в которых бьюти-процедуры могут вызвать рак

Фото, видео: Depositphotos / ivanriver; 5-tv.ru

Врач Андрей Базылев отметил, что крайне важно знать меру, и не злоупотреблять косметическими процедурами.

Практически каждая современная женщина проходит различные косметологические процедуры. Но мало кто задумывается, безопасны ли они. В беседе с 5-tv.ru онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие бьюти-уходы могут привести к раку.

Окрашивание волос

Краска для волос содержит более пяти тысяч различных химических веществ. Раньше она содержала канцерогены. Но с 70-х годов опасные вещества убрали и на данный момент никакого риска при окрашивании волос не существует.

Выпрямление волос

Препараты для выпрямления волос содержат формальдегид. Это очень сильный канцероген. Рискованно выпрямлять волосы больше, чем восемь раз в месяц. Поэтому эта процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов салона.

Косметологические препараты

Стоит избегать препаратов, которые содержат диоксан. Это вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что также может привести к развитию онкологии.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей

Этот метод, точно так же, как и выпрямление волос, может быть вреден только при очень частом использовании: повышается риск возникновения рака кожи. Но чтобы процедура привела к таким последствиям, маникюр с ультрафиолетовой лампой нужно делать более чем 10-15 раз в месяц.

Уколы ботулотоксина

На данный момент исследования показали, что эта процедура безопасна и никакого онкологического риска не несет.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 первых признаков рака молочной железы.

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Как подготовить организм к новой рабочей неделе
8:49
Задержан последний из напавших толпой на отца с ребенком в Новой Москве
8:45
Жившие на пенсию мать и дочь на Украине умерли от голода и гнили три недели
8:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
8:22
«Мало кто знает про общего ребенка»: Малахов рассказал о тайне с Собчак
8:10
«Леруа Мерлен» предложил покупателям вытереть ноги о Вознесенский кафедральный собор

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Боксер рассказал, почему у побитого молодого отца не было шансов избежать драки
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака