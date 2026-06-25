Российские вооруженные силы с помощью ударных беспилотников «Герань-2» поразили электроподстанции в населенном пункте Казанка Николаевской области. Соответствующие кадры были опубликованы Министерством обороны России.

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки было обесточено несколько промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины.

В Минобороны отметили, что российские военнослужащие продолжают целенаправленно поражать объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Константиновке, ключевом населенном пункте Донбасса, развернулось одно из самых значимых сражений.

Российские войска благодаря тщательной подготовке и использованию нестандартных методов, таких как продвижение по тайным тропам, смогли успешно прорвать оборону, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) строили на протяжении нескольких лет.

Ключевой тактикой российских войск стало использование беспилотников для разведки и корректировки огня. В результате точных ударов артиллерии и дронов были уничтожены два укрытия с личным составом ВСУ.

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