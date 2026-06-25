Развожаев: ВСУ поставили задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Украина стремится сделать жизнь в Севастополе невыносимой, организуя атаки на объекты жизнеобеспечения, однако жителям не следует поддаваться панике, поскольку Россия понимает, как ликвидировать последствия действий противника. Об этом ИС «Вести» заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, противник сначала блокировал поставки топлива, что вызвало логистические проблемы, а теперь начались целенаправленные удары по энергетике.

«Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой. <…> Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию», — заявил Развожаев.

Он уточнил, что с утра 24 июня город пережил несколько воздушных тревог. Ночью в результате атаки была повреждена часть энергетической инфраструктуры, из-за чего отменили ряд маршрутов троллейбусов.

Восстановление электроснабжения планируется завершить в ближайшее время, однако наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском и Гагаринском районах.

Развожаев отметил, что для защиты города задействованы силы ПВО, Черноморского флота и мобильные группы.

Как ранее писал 5-tv.ru, от ударов ВСУ в июне пострадало рекордное количество мирных жителей. Заместитель постоянного представителя России при Совете Безопасности ООН Мария Заболоцкая напомнила о нескольких случаях — в Туле, в Брянской области, в селе Чуровичи и Раменском.

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