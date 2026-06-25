Развожаев: ВСУ поставили задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

Наиболее сложная обстановка с восстановлением электроснабжения сложилась в Ленинском и Гагаринском районах.

Удары ВСУ по Крыму и Севастополю: заявление Развожаева

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина стремится сделать жизнь в Севастополе невыносимой, организуя атаки на объекты жизнеобеспечения, однако жителям не следует поддаваться панике, поскольку Россия понимает, как ликвидировать последствия действий противника. Об этом ИС «Вести» заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, противник сначала блокировал поставки топлива, что вызвало логистические проблемы, а теперь начались целенаправленные удары по энергетике.

«Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой. <…> Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию», — заявил Развожаев.

Он уточнил, что с утра 24 июня город пережил несколько воздушных тревог. Ночью в результате атаки была повреждена часть энергетической инфраструктуры, из-за чего отменили ряд маршрутов троллейбусов.

Восстановление электроснабжения планируется завершить в ближайшее время, однако наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском и Гагаринском районах.

Развожаев отметил, что для защиты города задействованы силы ПВО, Черноморского флота и мобильные группы.

Как ранее писал 5-tv.ru, от ударов ВСУ в июне пострадало рекордное количество мирных жителей. Заместитель постоянного представителя России при Совете Безопасности ООН Мария Заболоцкая напомнила о нескольких случаях — в Туле, в Брянской области, в селе Чуровичи и Раменском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:16
«Ее природу не поменяешь»: Кушанашвили прошелся по онкобольной Лерчек
3:58
«Почистили перышки»: Ольга Бузова порадовала себя сменой имиджа
3:43
Развожаев: ВСУ поставили задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой
3:37
В России предлагают обязать оформлять сделки с недвижимостью у нотариуса
3:30
«Было страшно и жутко»: аттракцион в Новокузнецке снова напугал посетителей
2:58
ВС РФ дронами «Герань-2» поразили электроподстанцию в Николаевской области

Сейчас читают

«Почистили перышки»: Ольга Бузова порадовала себя сменой имиджа
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
От «Слова пацана» до «Эмили в Париже»: районы Петербурга как кино
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео