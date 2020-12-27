Выжившая в двух крушениях «Невского экспресса» умерла в Петербурге

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Светлана Александрова
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Теракты на железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом произошли в 2007 и 2009 годах.

Выжившая в двух крушениях «Невского экспресса» умерла в Петербурге

Фото: Facebook @natanovi

Выжившая в двух крушениях поезда «Невский экспресс» Наталья Гончарова скончалась в Санкт-Петербурге. Она была единственным человеком, оказавшимся в обеих железнодорожных авариях в 2007 и 2009 годах, сообщает 78.ru. Во второй раз девушка ехала именно в том вагоне, где было больше всего жертв. Ее зажало между сиденьями, а сломанный пластик порвал ей руку и ногу.

О смерти Натальи в Facebook сообщила ее подруга — журналистка Алла Намсараева. Она напомнила, что при жизни Гончаровой довелось пройти через множество испытаний, девушка долго восстанавливалась после операций, но сумела вернуться к привычному образу жизни, спрятав швы под татуировками. Однако долгая болезнь оказалась сильнее.

«Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя», — написала Алла Намсараева.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, крушения скоростного поезда Москва — Санкт-Петербург «Невский экспресс» — одни из самых страшных терактов в истории современной России. Первый произошел в 2007 году: в результате взрыва состав сошел с рельсов, пострадали 60 человек. Два года спустя, в ноябре 2009 года в результате взрыва сошли с рельсов и перевернулись четыре вагона, погибли 28 человек, более 130 были ранены.

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