🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 января, убывающая Луна в Раке всем знакам зодиака звезды советуют обратить на свое душевное состояние. Также, это не самый удачный день для проведения каких-либо сделок.

♈ Овен

Мы живем в материальном мире, Овен. Истина в том, что деньги, успех и власть определяют наше самосознание. У нас нет никаких оснований не пользоваться плодами нашей тяжелой работы, однако финансы не могут заменить нам любовь близких и счастье. Забудьте ненадолго о Золотом Тельце. Доверьтесь зову сердца, начало года благосклонно для всех ищущих любовь.

Космический совет: выберите то, что делает вас счастливым.

♉ Телец

Продолжайте работать над повышением вашего социального статуса, Тельцы. И хотя в условиях пандемии и принятых в связи с этим ограничений довольно сложно закатить шикарную вечеринку в модном ресторане, попробуйте устроить что-то не выходящее за рамки дозволенного Роспотребнадзором, но все же поражающее воображение. Особенно, если удивить вы хотите даму сердца. И мужчинам, и женщинам этого знака звезды рекомендуют не откладывать праздник на потом, возможно он станет поворотным в вашей судьбе.

Космический совет: устройте шикарный праздник своей второй половинке.

♊ Близнецы

Придержите коней, Близнецы. Сегодня не нужно торопиться. Любые дела и решения лучше отложить не просто на завтра — до конца новогодних каникул. Звезды предлагают забыть на время о проблемах и посвятить этот день неспешному общению с родными под праздничную суету, царящую на экране телевизора. Да слегка не в вашем стиле, но иногда нужно отдыхать и таким образом.

Космический совет: устройте чаепитие с родными перед телевизором.

♋ Рак

Не торопите время, Раки. Да у вас тысячи планов и миллион желаний, но все задуманное и загаданное обязательно сбудется в свое время и никак не раньше. Сегодня карты показывают, что вам нужно просто расслабиться и устроить себе небольшую прогулку в одиночестве по любимым местам в городе или выехать со старинным другом или подругой на природу. Обязательно — компания должна быть маленькой, а место знакомым и любимым. Пусть ничто не раздражает, набирайтесь сил, они вам понадобятся, когда придется принимать все подарки судьбы в этом году.

Космический совет: воспринимайте временный простой, как подготовку к великим свершениям.

♌ Лев

Пришло время собирать камни. Львы, вы не очень хорошо поступили в ушедшем году со своим ближайшим окружением, будьте готовы «пожать бурю». Бумерангом вернутся обиды и разочарование. Если еще не поздно — извинитесь. «Заработать прощение» можно, приютив котенка или щенка с улицы, а также добровольной и безвозмездной помощью тем, кто в этом нуждается. 1 января лучше провести с семьей, не изображая при этом «царя зверей».

Космический совет: будьте добрее к тем, кто рядом.

♍ Дева

Девы, вы заслужили эту благодарность, которую вам высказывают ваши близкие. Не стесняйтесь и купайтесь в лучах вашей честно заработанной славы. Сегодня можно ни о чем не беспокоиться и наслаждаться тем миром и порядком, который царит в вашей семье благодаря вашим неустанным стараниям. Наслаждайтесь праздником.

Космический совет: ни о чем не беспокойтесь и купайтесь в лучах вашей честно заработанной славы.

♎ Весы

Весы, этот год будет полон для вас приятными событиями и неожиданными сюрпризами, которые настигнут вас и членов вашей семьи. И начнутся маленькие радости прямо сегодня, так что даже не пытайтесь уединиться, держите двери вашего дома открытыми и ждите гостей за накрытым столом.

Космический совет: наступило время для магии, ожидайте радостных сюрпризов.

♏ Скорпион

Сегодня вас будет волновать тема благотворительности. Возможно, вы даже найдете единомышленников и сделаете вместе какое-то доброе дело. Знайте, что все добро, которое вы совершаете, вернется к вам десятикратно. Главное, помните, что не всегда добро можно творить только при помощи денег, иногда людям нужно просто внимание и добрые слова.

Космический совет: помогите тем, кто в этом нуждается.

♐ Стрелец

Еще вчера вы подводили итоги, а сегодня уже снова готовы «в бой». Похвальное стремление, Стрельцы, но, может, стоит все же сначала придумать план и четче обозначить новые цели? Проведите этот день в медитации, подумайте, что на самом деле вы ждете от этого года. Звезды показывают, что он будет для вас поворотным, а вот удачным будет этот поворот или нет, зависит от того, насколько четко вы видите новую цель.

Космический совет: определитесь с целью на этот год.

♑ Козерог

Не оглядывайтесь назад. Вчера осталось в прошлом. Завтра еще не наступило. Будьте счастливым здесь и сейчас. Да это труд, Козероги. И, конечно, проще предаваться печали и жалеть себя, но только вы сами способны вытащить себя из болота меланхолии, так вперед, чего же вы ждете! Звезды обещают неожиданное событие ближе к вечеру или до завтрашнего полудня, но только если вы сможете переломить свое настроение.

Космический совет: помогите себе сами.

♒ Водолей

Вы, конечно, уже давно не верите в Деда Мороза и даже записку с желанием не сжигаете под бой курантов, а зря. Магия творится не только в новогоднюю ночь, ей есть место в любое время и в любом месте. Главное, поверить что вам это нужно — чуточку волшебства. Чудо готово объявиться на пороге вашего дома, просто будьте готовы впустить его в свое сердце.

Космический совет: поверьте в чудо.

♊ Рыбы

Доверьтесь божественному плану, Рыбы. Сегодня можно позволить себе плыть по течению. И даже если река событий не вынесет вас дальше холодильника, тем не менее, этот день станет основополагающим для многих дел, в которых вы примете участие в наступившем году. Просто держите глаза широко открытыми и ничему не удивляйтесь.

Космический совет: доверьтесь божественному плану.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака.