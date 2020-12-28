Как изменится жизнь родителей, дачников и школьников с 1 января 2021 года?

5-tv.ru рассказывает, как изменится жизнь родителей, дачников и школьников после 1 января 2021 года. Ряд законодательных актов в России претерпит изменения с наступлением Нового года.

Погашение ипотечных займов маткапиталом

Перечень организаций, имеющих право принимать материнский капитал в погашение ипотечных займов, был значительно сокращен в 2019 году. Из списка были исключены микрофинансовые организации и другие неподконтрольные Банку России компании. Кредитные потребительские или сельскохозяйственные кооперативы, а также ДОМ. РФ остались в перечне. Позднее список скорректировали и погашение маткапиталом займов, полученных по накопительно-ипотечной системе военнослужащих и уполномоченных ДОМ. РФ организаций, оказалось под запретом.

С 2021 года список вновь претерпит изменения, и вышеуказанные компании смогут принимать выплату за рождение ребенка в качестве взноса по ипотеке.

Медики будут сообщать в полицию о неизвестных пациентах

Изменения в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обяжет медиков сообщать в правоохранительные органы о пациентах, личность которых не установлена в силу тех или иных причин. Данное нововведение должно помочь ускорить розыск «потеряшек» — забывших имя и адрес пожилых людей, маленьких детей и психиатрических больных, а также тех, кто не может назвать личные данные.

Дачники сэкономят на кадастровых работах

Владельцы загородной недвижимости, начиная с конца марта 2021 года, смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Заявку получат право подавать председатели дачных кооперативов и сами члены товариществ.

В настоящее время комплексные кадастровые работы могут инициировать только органы местного самоуправления или исполнительной власти региона РФ. Дачники вынуждены заказывать обычные кадастровые работы, стоимость которых в десять раз превышает вышеуказанные. За участок в шесть соток придется заплатить порядка 10-15 тысяч рублей в зависимости от субъекта страны. Средняя стоимость комплексных мероприятий из расчета на один участок — 1 200 рублей.

Многодетные семьи смогут получить землю под аварийными домами

Земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, смогут стать достоянием многодетных семей в целях индивидуального жилищного строительства. Нововведение будет действовать в населенных пунктах, где население не превышает 30 тысяч человек.

Пополнение транспортных карт с электронных кошельков

Транспортные, школьные и студенческие карты в Новом году разрешат пополнять средствами из анонимных электронных кошельков. Введенный ранее запрет на осуществление операции отменен на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кинотеатрах ввели новые правила для зрителей.