Время для серьезного прорыва: астропрогноз на 2021 год для всех знаков зодиака

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 229

Алена Никольская рассказала, чего ждать в предстоящему году и в какие даты нужно быть особенно внимательными.

Фото, видео: Depositphotos / monsit; 5-tv.ru

Приближается Новый 2021 год. После сложного для всех периода пандемии многим интересно, что же принесет белый металлический Бык. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что по-настоящему Бык вступит в свои права 12 февраля 2021 года. И вот тогда возможно всякое.

Опасные даты

В 2021 году будет несколько временных периодов, когда стоит отложить в сторону заключение важные дела. Это 17 февраля, 15 июня и 24 декабря, причем опасными будут также 2-3 недели до и после этих дат.

«В это время нельзя заключать важные договоры, идти на плановые операции и подписывать любые соглашения, а также создавать семью. Это время может быть напряженным, конфликтным, можно не просчитать всех последствий», — рассказала Никольская.

Не стоит планировать в это время путешествия в дальние страны. Весьма вероятны серьезные общеполитические и мировые катаклизмы.

Кого ждет удача?

Успех в 2021 году в первую очередь коснется тех, кто трудолюбив, настойчив, готов подождать и брать на себя ответственность.

«Их ждет процветание и материальный успех. Также они могут сделать хороший прорыв в карьере», — убеждена астролог.

Так как Бык «рулит» областями финансов и сельского хозяйства, можно ожидать положительных сдвигов тем, чья работа связана с этими сферами деятельности.

«Преуспеют те, чья работа связана с IT-сферой и любыми дистанционными вещами — торговлей, доставкой, — добавила Алена. — Если работа предполагает любую удаленную включенность, лучше в течение года эти навыки развивать. Чем дальше, тем больше в эру Водолея будут актуальны умение быстро получить доступ к информации, связаться с офисом или клиентами из любой точки мира».

Сфера любви

2021 год — не время поиска новых друзей и партнеров. Лучше всего сосредоточиться на проверенных людях.

«Делайте ставку на тех, на кого можно положиться», — посоветовала специалист по звездам.

Также можно попробовать жить вместе или создать семью, притереться друг к другу. А вот для жениться 2021 год — не самое благоприятное время.

«Если решитесь на свадьбу, то лучше сделать это с середины июля по конец августа», — сказала Алена Никольская.

Здоровье

В течение года Быка нельзя забывать о своем самочувствии. Очень важно ухаживать за собой, правильно питаться и регулярно проходить медицинские осмотры.

«Особенно важны область горла, ЖКТ, спина и голени. Это те области организма, которые будут нуждаться в повышенном внимании и контроле», — убеждена астролог.

Никольская напомнила, что позитивный настрой поможет быстрее справиться с болезнями и жизненными неурядицами. А в сочетании с поддержкой близких можно будет пережить любые неприятности, которые готовит предстоящий год.

«Это год, когда можно сделать серьезный прорыв в своей жизни, переформатировать и выйти на другой уровень. Какие бы неприятности ни случались, они все конечны».

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз на неделю с 28 декабря по 3 января.

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