«Ему память отрубает»: сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

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Алиса Маркова
Эксклюзив 10 141

Просивший совета о лучшем способе самоубийства продюсер был госпитализрован после ЧП дома

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

Сын известного российского продюсера Бари Алибасов-младший в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о состоянии отца, который накануне был экстренно госпитализирован. Продюсер группы «На-На» получил ушибы и вероятно сотрясение мозга, находясь в своей московской квартире.

«Врачи констатировали, что у него действительно ушиб большой. Он действительно упал. Ничего не помнит. Пока еще анализы не говорят. Пока он ничего не говорит, или действительно ничего не помнит. Такое впечатление, что не помнит, что случилось. В крови алкоголя не было. Ну, по крайней мере так, чтобы показывало, что его было много. Ну а так, если он там 50 граммов выпил, ему память отрубает, сейчас даже кровь не покажет эти промилле», — заявил сын Бари Алибасова.

Он также отметил, что узнав об очередном инциденте с отцом экстренно вылетел в Москву из Калининграда, однако убедившись, что продюсер под надежным контролем врачей, принял решение вернуться обратно.

«Сейчас еще принимаем решение о том, куда его еще на обследование отправить, чтобы понять, почему он не помнит, как вызывал скорую, почему он не помнит, где он упал. Потому что это у него как будто стерлось. Я его хотел к себе в Калининград увезти, чтобы он прошел обследование, но он захотел пройти его у себя дома. Поэтому я сильно настаивать не стал», — отметил Алибасов.

Ранее PR-директор Бари Каримовича рассказывал 5-tv.ru о том, что сын продюсера не исключает криминальную версию произошедшего. На отца могло быть совершено покушение: его либо избили, либо сбросили с лестницы. Сейчас он намерен обратиться в полицию.

В то же время известно, что в середине декабря звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru о тревожном звонке от Алибасова. Продюсер сообщил своему юристу, что намерен покончить с собой, и попросил совета, как сделать это максимально быстро.

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