«Какой год, такой и победитель»: итоги шоу «Голос» вызвали негодование зрителей

Фанаты музыкального телепроекта «Голос» не согласны с результатом голосования за победителя.

Подсчет голосов телезрителей в популярном шоу «Голос» завершился в пользу подопечной певицы Полины Гагариной — 17-летней исполнительницы Яны Габбасовой. Борьба за любимых вокалистов была нешуточная: голоса разделились почти поровну, но все же девушка с результатом в 51% обошла соперника из команды Валерия Сюткина Олега Аккуратова и заработала миллион рублей.

Каждый из претендентов на главный приз вышел на сцену с тремя разными композициями. Габбасова выступила с песней «Зима» в дуэте с наставницей Полиной Гагариной, хитами Лары Фабиан Je t’aime и Нины Бродской «Звенит январская вьюга». 30-летний уроженец Ейска Аккуратов удивил новым прочтением «В лесу родилась елочка», спел песню «Мы разбиваемся», а также «Космический рок-н-ролл» вместе с Сюткиным.

Но итогами музыкального конкурса многие зрители оказались недовольны. Фанаты шоу сочли Яну Габбасову неоригинальной и не обладающей артистической харизмой, в отличие от ее оппонента. Также сильно поклонники негодовали, когда узнали, что в «Голосе» участвует дочь наставника, рэпера Басты, 18-летняя Александра Будникова.

«Серая масса»;

«Какой год, такой и победитель»;

«Через неделю про нее никто не вспомнит», — приводит комментарии зрителей «Дни.ру».

Финалистом от Басты стал 25-летний москвич Василий Пасечник, который соревновался за первое место параллельно срочной службе в армии, а Сергея Шнурова представлял 33-летний Дмитрий Венгеров из Волгограда. По итогам голосования лучшим наставником девятого сезона шоу «Голос» стал Баста.

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