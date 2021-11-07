Симптомы последствий COVID-19 могут остаться на всю жизнь

Последствия COVID-19 могут быть намного страшнее самого заболевания, рассказал РИА Новости японский врач Коити Хирахата.

Медик из Токийской больницы Hirahata Clinic отметил, что треть его пациентов стали лежачими после того, как переболели коронавирусной инфекцией. По статистике, от тяжелых последствий страдают люди в возрасте от 40 до 50 лет.

«Две основные особенности — это то, что женщин в полтора раза больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей», — сказал медик.

Коити Хирахата пояснил, что те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям.

«У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный — слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев», — отметил врач.

Еще один частый симптом — депрессия. Также встречаются жалобы на подавленность и затуманенное сознание. Специалист добавил, что те люди, которые ощутили слабость при движении не сразу, больше рискуют вообще перестать ходить.

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