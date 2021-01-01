Пати полным ходом у Киркорова дома! Видео со встречи Нового года у короля поп-эстрады

|
Рита Цветкова
1 111

В гости к Филиппу Киркорову рэпер Тимати привел маму Симону Юнусову и экс-возлюбленную Алену Шишкову с их общей дочерью Алисой.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров масштабно отпраздновал Новый год. Всю ночь он рассказывал и показывал подписчикам в Instagram, как провожает 2020-й и встречает 2021-й в своем доме в кругу знаменитых друзей. Артист опубликовал в разделе сторис множество ярких видео, в числе которых моменты подготовки к вечеринке до новогоднего обращения президента России Владимира Путина и боя курантов.

В гости к Киркорову пришли рэпер Тимати с экс-подругой Аленой Шишковой и их дочерью Алисой. Взял с собой музыкант и маму — Симону Юнусову. Приглашенными также были певцы Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой.

Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров продемонстрировал почти все уголки своего роскошного дома: украшенные лестницы и комнаты, кальянную, в которой отдыхали его гости, а также богатый стол с разнообразными угощениями. Соблюли знаменитости и ежегодную традицию, которую когда-то придумал народный артист. Они повесили на елку в доме Киркорова новогодние шары и загадали заветные желания. Дети — Алиса Юнусова, Мартин-Кристин и Алла-Виктория Киркоровы — получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее 5-tv.ru писал о свежих слухах относительно личной жизни Филиппа Киркорова. По словам светской львицы Алены Кравец, король российской эстрады вознамерился жениться. Сам Киркоров очень коротко и не без раздражения прокомментировал известие о своей скорой свадьбе.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.88
0.22 90.79
0.11
Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкнов...

Последние новости

12:36
Не миллион: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш певицы Полины Гагариной
12:21
Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать
12:05
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
11:48
Стало известно место прощания и похорон сценариста фильма «Все будет хорошо»
11:32
Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкновений в 2021-м
11:13
Путин поздравил с днем рождения балетмейстера, открывшего миру Волочкову

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Утро доброе? ТОП-5 фото звезд, переживших новогоднюю ночь
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака