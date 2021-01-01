Пати полным ходом у Киркорова дома! Видео со встречи Нового года у короля поп-эстрады

Народный артист России Филипп Киркоров масштабно отпраздновал Новый год. Всю ночь он рассказывал и показывал подписчикам в Instagram, как провожает 2020-й и встречает 2021-й в своем доме в кругу знаменитых друзей. Артист опубликовал в разделе сторис множество ярких видео, в числе которых моменты подготовки к вечеринке до новогоднего обращения президента России Владимира Путина и боя курантов.

В гости к Киркорову пришли рэпер Тимати с экс-подругой Аленой Шишковой и их дочерью Алисой. Взял с собой музыкант и маму — Симону Юнусову. Приглашенными также были певцы Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой.

Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров продемонстрировал почти все уголки своего роскошного дома: украшенные лестницы и комнаты, кальянную, в которой отдыхали его гости, а также богатый стол с разнообразными угощениями. Соблюли знаменитости и ежегодную традицию, которую когда-то придумал народный артист. Они повесили на елку в доме Киркорова новогодние шары и загадали заветные желания. Дети — Алиса Юнусова, Мартин-Кристин и Алла-Виктория Киркоровы — получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее 5-tv.ru писал о свежих слухах относительно личной жизни Филиппа Киркорова. По словам светской львицы Алены Кравец, король российской эстрады вознамерился жениться. Сам Киркоров очень коротко и не без раздражения прокомментировал известие о своей скорой свадьбе.