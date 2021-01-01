Пати полным ходом у Киркорова дома! Видео со встречи Нового года у короля поп-эстрады
В гости к Филиппу Киркорову рэпер Тимати привел маму Симону Юнусову и экс-возлюбленную Алену Шишкову с их общей дочерью Алисой.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @fkirkorov
Народный артист России Филипп Киркоров масштабно отпраздновал Новый год. Всю ночь он рассказывал и показывал подписчикам в Instagram, как провожает 2020-й и встречает 2021-й в своем доме в кругу знаменитых друзей. Артист опубликовал в разделе сторис множество ярких видео, в числе которых моменты подготовки к вечеринке до новогоднего обращения президента России Владимира Путина и боя курантов.
В гости к Киркорову пришли рэпер Тимати с экс-подругой Аленой Шишковой и их дочерью Алисой. Взял с собой музыкант и маму — Симону Юнусову. Приглашенными также были певцы Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой.
Ранее 5-tv.ru писал о свежих слухах относительно личной жизни Филиппа Киркорова. По словам светской львицы Алены Кравец, король российской эстрады вознамерился жениться. Сам Киркоров очень коротко и не без раздражения прокомментировал известие о своей скорой свадьбе.
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