В новогоднюю ночь футболист на Lexus насмерть сбил пенсионера в Петербурге
| Алиса Маркова Происшествия 1 461
Смертельное ДТП произошло за час до боя курантов недалеко от стоянки крейсера «Аврора».
Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
В новогоднюю ночь 25-летний петербургский футболист на своем Lexus насмерть сбил пенсионера. Смертельное ДТП произошло за час до боя курантов недалеко от стоянки крейсера «Аврора» в Выборгском районе города.
По предварительным данным, спортсмен на своем Lexus GS300 сбил пенсионера, перебегавшего дорогу на улице Академика Лебедева около 23 часов 31 декабря. Пожилой мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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