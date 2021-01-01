В новогоднюю ночь футболист на Lexus насмерть сбил пенсионера в Петербурге

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Алиса Маркова
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Смертельное ДТП произошло за час до боя курантов недалеко от стоянки крейсера «Аврора».

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

В новогоднюю ночь 25-летний петербургский футболист на своем Lexus насмерть сбил пенсионера. Смертельное ДТП произошло за час до боя курантов недалеко от стоянки крейсера «Аврора» в Выборгском районе города.

По предварительным данным, спортсмен на своем Lexus GS300 сбил пенсионера, перебегавшего дорогу на улице Академика Лебедева около 23 часов 31 декабря. Пожилой мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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