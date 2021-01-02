«Пауки в банке»: Лев Прыгунов о непростой судьбе и завистниках Коренева

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 705

Исполнитель легендарной роли Ихтиандра в картине «Человек-амфибия» Владимир Коренев скончался в возрасте 80 лет из-за коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress; 5-tv.ru

Советский и российский актер театра и кино Лев Прыгунов, работавший когда-то в одном театре со скончавшимся сегодня Владимиром Кореневым, вспомнил о непростой актерской судьбе звезды фильма «Человек-амфибия». Народный артист РФ умер из-за коронавируса. Ему было 80 лет.

Прыгунов не хотел вспоминать прошлые годы, потому что в его памяти они остались полными зависти в творческой среде к успеху коллеги. Роль Ихтиандра сделала Владимира Коренева мечтой миллионов девушек по всему Советскому Союзу, он был невероятно красив и популярен. Многим сослуживцам это не давало покоя.

«Я с ним работал в театре. Я театр этот не любил, два года потерял в нем. Это был такой… Пауки в банке. Поэтому я не хочу ничего говорить… Большей славы, чем у Коренева, не было, и это всех бесило. Смоктуновского поначалу давили тоже, но Смоктуновский был поталантливей его, это совпадение было внешности и роли у Коренева, но он долго вылезал из этой ямы. Я это тоже почувствовал на своей шкуре в свое время», — вспоминает Лев Георгиевич.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 17 лет он поступил в ГИТИС. На главную роль в судьбоносной картине «Человек-амфибия», его взяли студентом последнего курса. Позже, по словам Прыгунова, оглушенные чужим триумфом завистники пытались погубить карьеру артиста.

«Очень печально и очень грустно все-таки, на самом деле он был… Могу сказать, что когда вышел фильм „Человек-амфибия“, и он стал знаменитым, его тут же заталкивают куда-то, и потом он должен оттуда вылезать. Ну и потом это было как-то с Татьяной Самойловой, ее не снимали пять лет после того, как она снялась в гениальном фильме (фильм Михаила Калатозова „Летят журавли“ — Прим. ред.). Так было и с Володей, его не снимали долго. Чудовищное хамство было просто», — вспоминает актер.

Тем не менее публика увидела новые работы Коренева: «Свет далекой звезды», «Дети Дон Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и многие другие. Всего актер сыграл около 50 киноролей. Последнюю — в 2015 году, в фильме «Орлова и Александров».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал режиссер последней картины с Кореневым рассказал о работе с ним.

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