Германия в истерике: в РФ решили отказаться от импорта свинины

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Виктория Андреева
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Немецкие бизнесмены опасаются, что обретут весомого конкурента в сельскохозяйственной отрасли.

Германия в истерике: в РФ решили отказаться от импорта свинины

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Решение России прекратить закупать свинину заграницей вызвало бурную реакцию у иностранных партнеров. Сигнал SOS уже начали подавать немецкие бизнесмены, страшащиеся не только потерять выгодного клиента, но и одновременно обрести сильного конкурента на внутреннем рынке.

Как напоминает »Экономика сегодня», РФ давно не нуждается в поставках мяса свиньи. Обусловлено это тем, что последние несколько десятков лет власти уделяли особое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли, что принесло поразительные результаты в животноводческой сфере. Так, лишь с 2015 по 2020 годы поголовье поросят увеличилось на 1,2 миллиона.

Эксперты уверяют, что этого хватит и на то, чтобы удовлетворить запросы отечественных потребителей, и для экспорта. Известно, что в первую очередь российскую свинину решено было поставлять в страны Азии и СНГ.

«Когда-нибудь они начнут снабжать Германию. Это случится непременно, если наша политика останется прежней! Они уже находятся на старте. Бедная Германия!» — жаловался один из читателей Top Agrar под статьей о наболевшем.

Вопреки всему специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка не боятся констатировать: к концу 2020 года импорт мяса в страну значительно снизился. Приблизительно, до 6% от общего объема потребления. А завоз свинины, в частности, и вовсе упал до нуля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Китай приостановил импорт российской рыбы и чем это грозит.

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