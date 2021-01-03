«Мои любимые цифры»: невестка Валерии озвучила рост и вес новорожденной дочки

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Рита Цветкова
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Лиана Волкова в своем аккаунте в Instagram во всех деталях рассказывает о процессе родов, состоянии малышки и впечатлениях от материнства.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Супруга Арсения Шульгина и невестка певицы Валерии Лиана Волкова рассказала подписчикам в Instagram о весе и росте своей новорожденной дочери Селин. Девочка появилась на свет в новогоднюю ночь и стала главным подарком звездному семейству.

О том, как прошли первые часы после появления ребенка на свет, подробно рассказал новоиспеченный папа. А его звездная мама Валерия после известия о присутствии Арсения на родах, расплакалась от умиления.

Лиана подробно рассказала своим подписчицам о процессе родов и дала советы, как их облегчить. Большую признательность девушка выразила мужу и акушерке, которые были рядом в трудные, но радостные минуты рождения Селин.

Instagram @lianashulginaa

«В 9:22 появилась наша маленькая принцесса на свет! 50 сантиметров, 3130 граммов (снова мои любимые цифры!)», — написала Лиана в сторис на фоне фотографии из роддома с любимым и их крошкой-дочерью.

К пополнению молодая семья готовилась заранее и со всей серьезностью, пишет сайт Teleprogramma.pro. Пара переехала в новые апартаменты, приобрела коляску и все необходимое для младенца. Ехать в родильный дом пришлось через полчаса после боя курантов. Лиана успела загадать желание, но призналась, что из-за волнения сразу же его забыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Арсений Шульгин придумал имя наследнице.

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