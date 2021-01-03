Возможность передохнуть: астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 января

Завершился сложный во всех отношениях 2020 год, который принес миру пандемию и многочисленные катаклизмы Земле. Многих сейчас волнует, что же принесут им первые дни января, и астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru раскрыла этот секрет. Грядет смена знаков зодиака сразу у трех планет.

«Эта неделя даст возможность немного передохнуть. Она довольно благоприятная, но одновременно с тем и насыщенная», — сказала она.

Начало новой недели будет спокойным, а 7 января после долгого пребывания в знаке Овна Марс начнет переход в Тельца. В таком положении он пробудет до середины марта, так что пора привыкать жить в новых условиях.

«Марс в Тельце более основательный, рассудительный и консервативный, — пояснила Никольская. — К тому же год под управлением белого металлического Быка. Это тоже Телец, который очень планомерно, трудолюбиво, не спеша движется к своей цели. Таким будет и Марс».

Такое положение Марса способствует постепенной работе над своей мечтой, выполнению условий, которые помогут к ней приблизиться в будущем.

Меркурий в Водолее — 8 января

В пятницу, 8 января, Меркурий перейдет в знак Водолея. Особенно порадует эта новость студентов в период сессии.

«Это значит разные быстрые идеи, которые придут в голову, а для тех, кто не любит долго готовиться к экзаменам, — момент будет благоприятный. Особенно если подойти к этому креативно», — рассказала астролог.

Подходящие идеи будут сыпаться, как из рога изобилия, но использовать их надо до конца месяца.

«С 30 января Меркурий начнет замедляться и двигаться назад — ретроградно. А пока Меркурий ретроградный, никакие экзамены и зачеты вы не получите без труда», — пояснила Никольская.

Венера в Козероге — 8 января

И третье изменение на небосклоне ждет Венеру — планету любви. Она перейдет в Козерога.

«Знак основательный, твердый, очень консервативный. Все вопросы, связанные с вопросами красоты, надо делать немного осознанно, — посоветовала Алена. — И будьте аккуратны, когда будете вкладывать деньги — Венера отвечает и за финансы. Любые вещи, которые вы будете делать наскоком, не пройдут».

Зато Венера способствует созданию семьи и заключению брака. Самое время перейти в отношениях на новый, серьезный уровень. Например, начать жить вместе или даже отправиться в ЗАГС. Но и тут следует поторопиться.

«На этой неделе будет последний шанс, когда можно зарегистрировать свои отношения, чтобы это было благоприятно. А весь год — не очень хороший, чтобы вступать в брак, — рассказала Никольская. — Венера в Козероге — это всегда про основательность и большую ответственность».

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 января для всех знаков зодиака.