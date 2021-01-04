Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID-19 за сутки
В Северной столице продолжает расти число заразившихся коронавирусом, несмотря на введенные ограничения.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Петербург обогнал все регионы России по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
За день в Северной столице был зафиксирован 3657 случай инфицирования коронавирусом. Смертей насчитывается 79.
При этом в городе перед Новым годом был введен ряд жестких ограничений. С 25 декабря общепиту было запрещено работать после 19 часов. А с 28 декабря кафе, барам и ресторанам — обслуживать людей в помещениях. До 10 января не работают музеи и выставочные галереи.
На второе место переместилась Москва — 3591 случай заражения за последние 24 часа. Третьей стала Московская область — там в течение суток заболело 1250 человек. Следом идут Нижегородская (482), Свердловская (399) и Воронежская области (388). Наименьшее число зараженных за тот же промежуток времени в Ненецом автономном округе — установлено три случая.
Всего в стране за сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса и 482 летальных исхода, связанных с ним. Выздоровело 21 154 человека. В целом за время пандемии в России зафиксировано 3 260 138 случаев COVID-19 в 85 регионах, 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 пациентов.
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