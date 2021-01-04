Онищенко объяснил, почему Петербург опередил Москву по числу инфицированных COVID в сутки

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал главную причину, по которой показатели ежедневного прироста пациентов с COVID-19 в Петербурге вдруг начали превышать московские. По мнению ученого, все дело в том, что пандемия «накрывает» регионы по-разному — какой-то раньше, какой-то позже. Так и Северная столица, некогда отличавшаяся относительно низким уровнем заболеваемости, наконец, «вступила в процесс».

«В Москве уже большое количество людей переболело и, в основном, из групп риска, которые прежде всего заболевают или болеют бессимптомно, но заражают других. В Москве чуть-чуть больше привитых, потому что Москва уже активно вступила в прививки. Это тоже играет свою роль», — заключил Онищенко в беседе с 5-tv.ru.

Академик напомнил и о том, что совершенно недавно страна праздновала Новый год. И то, как отмечали его жители Петербурга и столицы, якобы две разные вещи. Например, в Москве была полностью перекрыта Красная площадь, запрещены массовые гуляния на Тверской улице и им подобным. Говоря о закрытых музеях, галереях в Северной столице, Геннадий Онищенко добавил, что все эти места «не имеют эпидемиологического значения», поскольку посещают их преимущественно туристы, коих сегодня на территории города нет.

«Просто каждый регион вступает в процесс по-разному. Москва самая первая была, она самая уязвимая и с точки зрения воздушных коммуникаций. Питер не идет ни в какое сравнение. Но это не принципиальное отличие. Принципиальным оно будет тогда, когда мы с вами, в хорошем смысле, проведем соревнование: кто быстрее и качественнее привьется», — вернулся к главной мысли медик.

Онищенко добавил, что пока число вакцинированных его не радует ни в Петербурге, ни в Москве. Академик отметил, что после праздников граждане не спешат бежать за прививкой и это большая проблема.

«”Хочу — не хочу" в то время, когда есть специфическое средство защиты — это просто преступно! От этого зависит многое. Прежде всего, здоровье населения России, и, конечно же, экономика», — заключил эпидемиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему число госпитализированных с COVID-19 в Петербурге резко пошло на убыль после Нового года.