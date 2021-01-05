Дочь госпитализированного с COVID-19 Басилашвили рассказала о состоянии актера

Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с диагнозом коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова, где служит 86-летний Басилашвили, вместе с ним в больнице оказалась и супруга Галина Мшанская. Также источник в медицинских кругах раскрыл в беседе с РИА Новости, что актерская чета находится в обычной палате клиники № 40 Курортного района Санкт-Петербурга.

По словам Ксении Басилашвили, ее отец сейчас чувствует себя хорошо, но специалисты решили, что безопаснее для пожилого артиста будет пребывать под постоянным присмотром медиков.

«Просто врачи настояли на госпитализации, поскольку в его возрасте надежнее получать лечение под наблюдением врачей, учитывая коварность этого вируса», — цитирует Ксению агентство.

Олег Басилашвили — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В его фильмографии более 80 картин, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Курьер», а также сериалы «Идиот», «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита».

Вторым браком Олег Валерианович женат на ведущей программы «Царская ложа» на канале «Культура» Галине Мшанской. У пары две дочери. Первый брак Басилашвили с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.