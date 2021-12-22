ТОП-3 знаков зодиака, которые сменят работу в 2022 году

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 55 583

Некоторым из представителей астрологического круга скоро предстоят перемены на профессиональном поприще.

ТОП-3 знаков зодиака, которые сменят работу в 2022 году

Фото: Depositphotos / depositedhar

Одним новый год принесет успех в любви, других же ждет возможность продвинуться по карьерной лестнице или кардинально сменить поле деятельности. Сразу три представителя зодиакального круга в 2022 году могут сменить работу.

Овны

Представители знака огня, Овны достаточно амбициозны в плане работы. Они не любят засиживаться на одном месте и всегда рассматривают новые возможности повышения заработка. Кроме того, карьерный рост для Овнов — не пустой звук, так что они вполне могут уже присматриваться к новой должности или совершенно другой сфере деятельности.

Стрельцы

Стрельцам свойственна активность и энергичность на работе. Они буквально брызжут энергией и всегда успевают сделать больше, чем от них ждут или требуется. На фоне коллег Стрельцы действительно выделяются, но в ответ представители знака огня ждут роста дохода и повышения в должности. Если начальство им такого не предложит, они найдут место, где все это будет.

Водолеи

Есть те, кто хорош в своей области, а есть другие — кто не боится нового и готов стать первооткрывателем. Таковы Водолеи. Они с интересом изучают новые технологии, готовы развиваться, а также понимают, чего стоят. От руководства Водолеи ждут ответной реакции в виде повышения оклада. В противном случае они ищут новое место работы — и находят его. В 2022 году у них есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице или устроиться в другую компанию.

 

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ТОП-3 знаков зодиака, которые сменят работу в 2022 году

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