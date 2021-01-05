Сергей Лазарев, который в конце прошлого года улетел отдыхать на Бали, заявил, что познакомился с внучкой последнего короля этого индонезийского острова Анака Агунга Англураха Кетута. Подробностями встречи он поделился в сторис на своей странице в Instagram.

Российский певец отправился на экскурсию в водный дворец Тирта Гангга, где и произошла эта неожиданная история.

«Познакомились совершенно случайно. Мы уже шли к выходу, и пошел дождь. Мы решили переждать в кафешке здесь на территории. И она просто находилась в этом кафе, причем среди работников. И мы разговорились. <…> Мы в шоке», — рассказал певец.

Instagram @lazarevsergey

Женщина за стойкой в кафе рассказала певцу, что сейчас она вместе с семьей управляет делами дворца.

Сергей сообщил, что женщина пообещала ему провести в полнолуние церемонию очищения в святых водах у дворца. Она также устроила Лазареву небольшую экскурсию и показала закрытый для туристов источник, который обеспечивает питьевой водой половину острова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев отметил Новый год на Бали вместе со своим бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым. Артисты заявили о том, что имеют совместные творческие планы после распада, который случился 15 лет назад.