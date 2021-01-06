«Это так мило!» — внучка Валерии впервые отправилась на прогулку — видео

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Виктория Андреева
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Арсений и Лиана Шульгины стали родителями 1 января 2021 года.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa, @vera876

Сын певицы Валерии, 22-летний бизнесмен Арсений Шульгин, вывел любимых женщин — супругу Лиану и новорожденную дочку Селин — на первую совместную семейную прогулку. Мама девушки записала трогательное видео для подписчиков в Instagram.

В кадре — двое влюбленных идут по заснеженному парку вместе с коляской, где мило посапывает их маленькая наследница. За управлением — отец семейства. Немного уставшая после родов Лиана выглядит абсолютно счастливой.

«Первая прогулка! Папа мужественно и ответственно гуляет с принцессой! Посмотрите, как Арсений смотрится! Это так мило, правда!» — восторженно комментирует важное событие мама Лианы.

Instagram @lianashulginaa

Красавица-дочка появилась у Шульгиных в первый день Нового года. Лиана не скрывает: беременность проходила довольно тяжело, однако никакая боль не могла затмить то чувство радости, когда появилась на свет долгожданная малышка. Рожала супруга Арсения в элитной ЦКБ Управления делами президента РФ. Шульгин на удивление многих, выступил с инициативой лично поприсутствовать во время таинства.

Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры с выписки невестки Валерии из роддома.

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