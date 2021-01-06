«Нет смысла что-то доказывать»: Данилец отреагировал на критику Лозы в адрес Петросяна

Высказывание Юрия Лозы относительно «читавшего по бумажке шутки из интернета» Евгения Петросяна имеет право на существование, считает Владимир Данилец. В беседе с 5-tv.ru юморист объяснил, почему никогда не стал бы осуждать известного артиста за его, порой, очень нелицеприятные высказывания.

«У нас с Юрой действительно очень хорошие отношения. Поэтому… Юра сказал то, что сказал. Он так видит. В чем-то переубеждать его нет смысла, что-то доказывать — тоже. Он считает, что юмор стал сейчас таким. Ну, пусть так считает…» — высказался Данилец.

По словам артиста, в случае с Лозой, охарактеризовавшим весь современный юмор «смехоямой», имеет место банальная вкусовщина. Кому-то не нравится одна шутка, а кто-то от нее же в восторге. Данную ситуацию, по мнению Владимира, лучше всего оценивать, опираясь на статистику. Так, ни для кого не секрет, что российские юмористы как и в 2000-х, так и сегодня, собирают полные залы. Следовательно, и выступлениях их уж никак нельзя назвать недостойными.

Данилец рассказал, что когда-то и сам Лоза писал для него и напарника — украинца Владимира Моисеенко — комичные диалоги. Правда, было это очень давно — в 2009 году. Тогда исполнитель легендарного «Плота» ухватился за идею поставить номер про победителя «Евровидения» — норвежца Александра Рыбака, и у него получилось. Однако развиваться в сфере юмора Лоза все же не захотел.

«У каждого свой взгляд на юмор. Это — Юрин взгляд. Ну, пусть себе и остается Юриным взглядом. Вот и все», — заключил Владимир Данилец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как юморист Владимир Винокур отреагировал на критику Юрия Лозы в адрес Евгения Петросяна.