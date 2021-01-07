Сегодня Вашингтон захлестнули массовые беспорядки. Сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса, где устроили драки с полицией. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ. 5-tv.ru ведет прямую видео- и текстовую трансляцию событий в Америке.

Девушка, раненная при штурме Капитолия, Роберта Паулсен скончалась.

Очевидцы сообщают, что протестующие изымают технику у журналистов, собираются жечь

Зал Сената очищен от протестующих сторонников Трампа, демонстрантов выводят из здания Конгресса

Пентагон разрешил привлечь Национальную Гвардию к прекращению протестов

Спецназ ФБР ворвался в здание Капитолия в США, которое ранее было захвачено протестующими против итогов президентских выборов.

Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента Дональда Трампа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" сделала репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала Си-эн-эн Джилл Догерти, в которой та прокомментировала беспорядки в Вашингтоне.

"США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии", - написала Догерти, запись которой процитировала Захарова.

Два взрывных устройства обезврежены в центре Вашингтона.

Соцсеть Twitter запретила ретвиты записи трампа с видеообращением в связи с происходящим в вашингтоне из-за "риска насилия"

Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне записал видеообращение к своим сторонникам.

«Я знаю вашу боль и обиду. Наши выборы украли. Все это знают, особенно другая сторона. Но вы все должны разойтись по домам сейчас. У нас должен быть мир, нужно соблюдать закон, уважать закон и его представителей. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул американский лидер.

Джо Байден обратился к народу на фоне проходящих протестов и заявил, что демократическая система США находится под атакой., а происходящее в Капитолии — мятеж, а не протест. Кроме того, он призвал Дональда Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду конгресса.

23:18

В Капитолии в ходе протестов ранен человек. Сторонники Трампа, ворвавшиеся в здание, вступили в стычки с правоохранительными органами.

23:10

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Очевидцы сообщают о стрельбе в здании. В настоящее время там происходят столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщается о первых пострадавших.

22:26

Демонстранты ворвались в здание конгресса США, где проходит заседание по утверждению итогов выборов. Об этом заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.