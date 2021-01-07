Захват Конгресса США сторонниками Трампа

Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция

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Карина Бернтгольц
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Протестующие против итогов президентских выборов, ворвались в правительственное здание и вступили в стычки с полицией.

Фото, видео: Ruptly; Reuters /JIM URQUHART

Тема:
Захват Конгресса США

Сегодня Вашингтон захлестнули массовые беспорядки. Сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса, где устроили драки с полицией. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ. 5-tv.ru ведет прямую видео- и текстовую трансляцию событий в Америке.

 

01:17

Девушка, раненная при штурме Капитолия, Роберта Паулсен скончалась.

01:14

Очевидцы сообщают, что протестующие изымают технику у журналистов, собираются жечь

01:13

Зал Сената очищен от протестующих сторонников Трампа, демонстрантов выводят из здания Конгресса 

00:55

Пентагон разрешил привлечь Национальную Гвардию к прекращению протестов

00:55

Спецназ ФБР ворвался в здание Капитолия в США, которое ранее было захвачено протестующими против итогов президентских выборов.

00:53

Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента Дональда Трампа.

00:51

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" сделала репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала Си-эн-эн Джилл Догерти, в которой та прокомментировала беспорядки в Вашингтоне.

"США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии", - написала Догерти, запись которой процитировала Захарова.

00:42

Два взрывных устройства обезврежены в центре Вашингтона. 

00:36

Соцсеть Twitter запретила ретвиты записи трампа с видеообращением в связи с происходящим в вашингтоне из-за "риска насилия"

00:32

Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне записал видеообращение к своим сторонникам.

«Я знаю вашу боль и обиду. Наши выборы украли. Все это знают, особенно другая сторона. Но вы все должны разойтись по домам сейчас. У нас должен быть мир, нужно соблюдать закон, уважать закон и его представителей. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул американский лидер.

00:17

Джо Байден обратился к народу на фоне проходящих протестов и заявил, что демократическая система США находится под атакой., а происходящее в Капитолии — мятеж, а не протест. Кроме того, он призвал Дональда Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду конгресса.

23:18

В Капитолии в ходе протестов ранен человек.  Сторонники Трампа, ворвавшиеся в здание, вступили в стычки с правоохранительными органами. 

23:10

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Очевидцы сообщают о стрельбе в здании. В настоящее время там происходят столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщается о первых пострадавших.

22:26

Демонстранты ворвались в здание конгресса США, где проходит заседание по утверждению итогов выборов. Об этом заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

Тема:
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