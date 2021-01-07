Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция
Протестующие против итогов президентских выборов, ворвались в правительственное здание и вступили в стычки с полицией.
Фото, видео: Ruptly; Reuters /JIM URQUHART
Сегодня Вашингтон захлестнули массовые беспорядки. Сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса, где устроили драки с полицией. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ. 5-tv.ru ведет прямую видео- и текстовую трансляцию событий в Америке.
01:17
Девушка, раненная при штурме Капитолия, Роберта Паулсен скончалась.
01:14
Очевидцы сообщают, что протестующие изымают технику у журналистов, собираются жечь
01:13
Зал Сената очищен от протестующих сторонников Трампа, демонстрантов выводят из здания Конгресса
00:55
Пентагон разрешил привлечь Национальную Гвардию к прекращению протестов
00:55
Спецназ ФБР ворвался в здание Капитолия в США, которое ранее было захвачено протестующими против итогов президентских выборов.
00:53
Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента Дональда Трампа.
00:51
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" сделала репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала Си-эн-эн Джилл Догерти, в которой та прокомментировала беспорядки в Вашингтоне.
"США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии", - написала Догерти, запись которой процитировала Захарова.
00:42
Два взрывных устройства обезврежены в центре Вашингтона.
00:36
Соцсеть Twitter запретила ретвиты записи трампа с видеообращением в связи с происходящим в вашингтоне из-за "риска насилия"
January 6, 2021
00:32
Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне записал видеообращение к своим сторонникам.
«Я знаю вашу боль и обиду. Наши выборы украли. Все это знают, особенно другая сторона. Но вы все должны разойтись по домам сейчас. У нас должен быть мир, нужно соблюдать закон, уважать закон и его представителей. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул американский лидер.
00:17
Джо Байден обратился к народу на фоне проходящих протестов и заявил, что демократическая система США находится под атакой., а происходящее в Капитолии — мятеж, а не протест. Кроме того, он призвал Дональда Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду конгресса.
23:18
В Капитолии в ходе протестов ранен человек. Сторонники Трампа, ворвавшиеся в здание, вступили в стычки с правоохранительными органами.
23:10
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Очевидцы сообщают о стрельбе в здании. В настоящее время там происходят столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщается о первых пострадавших.
22:26
Демонстранты ворвались в здание конгресса США, где проходит заседание по утверждению итогов выборов. Об этом заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.
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