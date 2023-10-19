Протестующие ворвались в здание Капитолия США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Толпа требует прекратить огонь в секторе Газа.

Протестующие ворвались в здание Капитолия США

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Захват Конгресса США

Пропалестинские протестующие ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки (США), устроив там стихийный митинг. Об этом сообщает телеканал FOX5.

Разъяренная толпа требует прекратить огонь в секторе Газа. Люди скандируют лозунги, развернув множество плакатов.

Еще около 100 человек собрались около здания Капитолия. Полиция разгоняет народ, несколько человек уже арестованы. Манифестанты собрались в Национальном торговом центре, оттуда они дошли до здания Конгресса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке.

Протестующие ворвались в здание Капитолия США

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Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Фото: Reuters / Leah Millis

Тема:
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