🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 Января, убывающая Луна в Скорпионе благоволит построению планов на ближайшее будущее. Представителям астрологических символов следует провести день в умиротворении. Удачное время для налаживания и укрепления разного рода контактов.

♈ Овен

Овны, 7 января вы будете излучать особенный магнетизм. Ваша харизма, как и прежде, привлечет внимание окружающих. Интеллектуальный уровень дополнится немаловажным аспектом — критическим мышлением. Используйте его себе во благо.

Космический совет: используйте критическое мышление себе во благо.

♉ Телец

Этот день, Тельцы, поможет наладить контакты с противоположным полом. Есть вероятность, что вам поступит важная и ценная информация. Благодаря этому вам удастся решить вопросы, которые давно поставлены на паузу. Не упустите свой шанс.

Космический совет: не упустите свой шанс.

♊ Близнецы

Звезды помогут Близнецам 7 января завести новые перспективные знакомства и наладить, а то и вовсе укрепить, деловые связи. Ваши заветные мечты и планы могут быть реализованы в самое ближайшее время. Главное, держите нос по ветру.

Космический совет: держите нос по ветру.

♋ Рак

Раки, сегодня на вас свалятся дела и заботы. Вы будете все время торопиться, чтобы разобраться с ними поскорее. Но, не стоит отчаиваться! Ваши усилия не пройдут даром и дадут позитивные результаты, которые поднимут ваше настроение.

Космический совет: не стоит отчаиваться!

♌ Лев

В этот день, Львы, стоит более внимательно относиться к близкому человеку и уделить достаточное количество времени для общения с ним. Не затрагивайте важные и животрепещущие темы. Поговорите с партнером о чем-нибудь приятном и беззаботном.

Космический совет: поговорите с партнером о чем-нибудь приятном.

♍ Дева

Представители этого астрологического символа проведут 7 января в делах. Несмотря на это, существует вероятность ссор и конфликтов. Постарайтесь без лишней надобности не выходить из дома и сократить общение к минимуму.

Космический совет: сократите общение к минимуму.

♎ Весы

Кроме постоянного беспокойства о собственной репутации, Весам нужно обратить, наконец, внимание на свое здоровье. Отдохните, не перегружайте себя физическими нагрузками и «летящим» со всех сторон негативом. Телефон можно отключить, чтобы избежать неприятного неожиданного звонка.

Космический совет: не перегружайте себя физическими нагрузками.

♏ Скорпион

Скорпионы, в этот день будут в приподнятом настроении. Не позволяйте никому вторгаться в личное пространство и тогда невзгоды обойдут вас стороной. Гнусные инсинуации со стороны любимого человека вас не удивят. Избегайте любовных интриг и признайтесь в своих чувствах тому, кто давно этого заслуживает.

Космический совет: избегайте любовных интриг.

♐ Стрелец

Представителям этого знака зодиака стоит определиться с выбором и расставить все точки над «и» в отношениях. Если вы привыкли руководствоваться советами друзей по поводу личной жизни, то не удивляйтесь, когда что-то пойдет не так. Пора научится «рулить» самостоятельно.

Космический совет: расставьте все точки над «и» в отношениях.

♑ Козерог

Козерогам звезды обещают в буквальном смысле чудесный день. Праздничное настроение будет сопровождать вас до позднего вечера. Перед сном устройте ревизию собственным мыслям. Есть моменты, которые не дают вам двигаться вперед.

Космический совет: устройте ревизию собственным мыслям.

♒ Водолей

Несмотря на новогодние «каникулы» и Рождество, Водолеям 7 января придется вернуться к работе. Праздничный ужин можно перенести на более позднее и время или вовсе отложить. При общении с начальством будьте сговорчивее, чем обычно.

Космический совет: будьте сговорчивее, чем обычно.

♊ Рыбы

Рыбы, вам стоит завести амбарную книгу и тщательно анализировать личную бухгалтерию. Возможно, придется поумерить пыл в покупках, чтобы не остаться без средств до следующей зарплаты. Заходя в магазин, трезво оценивайте свои потребности.

Космический совет: трезво оценивайте свои потребности.

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