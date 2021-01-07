Певица Пелагея поделилась в своем Instagram рождественскими снимками. Светлый праздник артистка провела с дочерью Тасей и бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

«Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем — добра, любви, дружбы», — написала звезда на своей страничке в микроблоге.

Instagram @pelageya_insta

В комментариях фанаты Пелагеи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что дочь певицы и спортсмена похожа на папу, другие уверены, что трехлетняя Тася — мамина копия.

Семья распалась летом прошлого года. Причиной развода якобы стали измены хоккеиста. Пелагея подала документы на расторжение брака 26 мая, спустя пять месяцев после публичного объявления о расставании звездной пары. Развелись супруги 9 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелагея вместе с дочерью Тасей покаталась на коньках на главном катке страны — у ГУМа в Москве. Артистка показала подписчикам забавное видео, где они с наследницей пытаются встать на лед с разной степенью успеха.