🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, убывающая Луна в Скорпионе будет способствовать успеху в новых начинаниях, и достижению желаемого. Важно следить за своим здоровьем — возможно обострение хронических заболеваний.

♈ Овен

Вы проводите слишком много за переживаниями. Получится ли у вас задуманное, Овны? Да, это может быть непросто, придется приложить усилия. Но нужно начать что-то делать, иначе цель так и останется лишь мечтой. Откажитесь от пустого расходования своих сил и энергии, составьте план действий и приступайте к работе.

Космический совет: начните двигаться в правильном направлении.

♉ Телец

Не ловили ли вы себя на мысли, что ведете себя так, как никогда не хотели? Что повторяете модель поведения не самых достойных людей? Или зациклились на своих неудачах? Так вот, такое бывает со всеми, Тельцы. Но не нужно слишком много думать о прошлом — нужно просто дать себе и своей жизни новый шанс.

Космический совет: избавьтесь от груза прошлого.

♊ Близнецы

Хорошо иметь четкий план действий и знать, что будет завтра. Но и немного спонтанности вам не помешает, Близнецы. Это может быть встреча с друзьями, короткая поездка за город, путешествие вашей мечты или решение порвать отношения с неправильным человеком. Не отказывайте себе в чем-то, если все внутри кричит, что нужно согласиться.

Космический совет: позвольте себе следовать своим желаниям.

♋ Рак

Случайности случаются не так уж часто. Большинство событий в вашей жизни, Раки, стали результатом сделанного вами выбора. Подумайте об этом и определитесь, что теперь подсказывает вам «внутреннее я». Вас может удивить, насколько правильным может оказаться это желание.

Космический совет: прислушайтесь к своему подсознанию.

♌ Лев

Не всем даровано счастье иметь рядом понимающих родственников и ощущать поддержку семьи. Вы — одно из приятных исключений из этого правила, Львы. Постарайтесь больше ценить своих близких, отвечайте на их любовь и добрые слова тем же.

Космический совет: поблагодарите тех, кто всегда на вашей стороне.

♍ Дева

Природа исцеляет. Даже если вам не кажется, что вы устали, найдите время для отдыха на свежем воздухе, Девы. Вы удивитесь тому, какой прилив сил испытаете после поездки за город, прогулке в парке или лесу.

Космический совет: проводите больше времени на природе.

♎ Весы

В каждом из нас уживается сразу несколько личностей. Позвольте своей безумной и открытой новым ощущениям стороне расслабиться, отпустить вожжи, не думать постоянно о делах и проблемах. Может быть, пришло время для нового романа, Весы? Или для необычного хобби?

Космический совет: живите сегодняшним днем.

♏ Скорпион

Завышенные ожидания и слишком высокая планка приводят к тому, что вы раз за разом разочаровываетесь в себе, Скорпионы. Вместо перечисления своих неудач подумайте о своих сильных сторонах, вспомните о том, что у вас получилось и чего удалось добиться. Вы удивитесь, насколько это поднимает настроение. Попробуйте делать так и в дальнейшем.

Космический совет: откажитесь от нереалистичных ожиданий.

♐ Стрелец

Если вы порой ловите себя на пессимистичных мыслях или замечаете, что все больше хороших событий и людей остались в прошлом, то пора перестроить свое мышление. У всех бывают подобные моменты, но не стоит зацикливаться на плохом. Уделяйте время своему здоровью, находите время для отдыха, прогулок на свежем воздухе и интересной книге. Заботьтесь о себе, Стрельцы,— физически и духовно.

Космический совет: будьте проще.

♑ Козерог

Вы добились в своей жизни определенных высот не потому, что скромно отсиживались в сторонке. Если вам кажется, что рядом с вами творится несправедливость, не молчите. Проявите себя, Козероги, помогите более слабым понять, что такое хорошо, а что такое плохо.

Космический совет: хватит терпеть несправедливое отношение.

♒ Водолей

Люди часто отговаривают своих знакомых от поступков, которые кажутся им необдуманными и глупыми. Возможно, они просто не понимают, как это для них важно. Если такое происходит и в вашей жизни, Водолеи, вспомните о том, что это ваша и только ваша судьба. Не стоит равняться на кого-то другого.

Космический совет: сами творите свою историю.

♊ Рыбы

Вы слишком много времени проводите, помогая удовлетворять интересы других, Рыбы. А нужно подумать и о своем самочувствии и благополучии. Больше времени на себя, вечер в хорошей компании, вкусный ужин или визит в салон красоты — что угодно, если это поднимет вам настроение.

Космический совет: посвятите немного времени самому себе.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака от Василисы Володиной.



