Мануальный терапевт рассказал, кому нельзя делать массаж

Многие надеются, что массаж принесет неоценимую пользу и решит ряд проблем. Однако данная процедура подходит далеко не всем. О том, кому стоит отказаться от подобного средства лечения и релаксации, рассказал мануальный терапевт и заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Противопоказания

Перед физиотерапией, включающей в себя механический массаж, обязательно требуется консультация специалиста. Дело в том, что при ряде заболеваний подобные процедуры могут ухудшить состояние пациентов.

«Противопоказания — это острые воспалительные диагнозы. К ним относятся, например, грипп, ОРВИ на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи — фурункулы, карбункулы и так далее», — рассказал Кабычкин на радио Sputnik.

Ишемическая болезнь в стадии декомпенсации, когда больной принимает много медикаментов, также является поводом отказаться от массажа. Нельзя делать массаж после химиотерапии из-за лечения рака. Это может спровоцировать рецидив заболеваний.

Частота процедур

Как бы ни был хорош лечебный массаж, не стоит вводить его в практику на постоянной основе. Курсов по 10-15 сеансов раз в полгода — более чем достаточно. Главное при этом — проверить сертификат терапевта.

При профессиональном массаже осложнений быть не должно. Уже после нескольких визитов на массаж пациенты отмечают легкость в теле, прилив сил и молодости.

Опасности массажных кресел

Массаж с помощью специальных гаджетов и кресел следует применять осторожно. Об этом многие не знают, ведь подобные кресла можно встретить в обычных торговых центрах. Но техника не может учесть индивидуальных особенностей человека и может только навредить.

Особенно осторожно следует подходить к массажу воротниковой зоны — даже самым крепким и здоровым людям. Иначе может подскочить давление, а в худших случаях еще и нарушиться нормальная свертываемость крови.

«Главное — не передозировать и выбрать правильный гаджет. Человек в данном случае в первую очередь должен ориентироваться на свои ощущения от такого воздействия. В нем есть определенные риски», — добавил Кабычкин.

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