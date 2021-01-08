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Умер в своем доме: представитель о создателе бренда Natura Siberica Трубникове

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 186

Бизнесмен Андрей Трубников, автор брендов «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shор и Natura Siberica, ушел из жизни на 62-м году жизни.

Фото, видео: Instagram @trubnikov_fly_or_die; 5-tv.ru

Пресс-секретарь предпринимателя Андрея Трубникова, который известен как создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Natura Siberica, прокомментировал известие о смерти руководителя.

Как заявил представитель бизнесмена Виталий Козленков, официальная причина скоропостижной кончины Трубникова еще не названа, детали случившегося выясняются. Он сообщил лишь, что в роковой момент покойный находился у себя дома.

«Причина неизвестна на данный момент, скончался в своем доме», — сказал Козленков.

Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. Через шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», которая в 2012 году превратилась в розничную сеть Natura Siberica. В нее входят более 55 торговых точек в России и за границей. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Успешный предприниматель ушел из жизни в возрасте 61 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти «девушки Бонда» — актрисы Тани Робертс. Артистка сыграла роль подруги агента 007 в фильме «Вид на убийство» 1985 года с Роджером Муром.

 

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