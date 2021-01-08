Умер в своем доме: представитель о создателе бренда Natura Siberica Трубникове
Бизнесмен Андрей Трубников, автор брендов «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shор и Natura Siberica, ушел из жизни на 62-м году жизни.
Фото, видео: Instagram @trubnikov_fly_or_die; 5-tv.ru
Пресс-секретарь предпринимателя Андрея Трубникова, который известен как создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Natura Siberica, прокомментировал известие о смерти руководителя.
Как заявил представитель бизнесмена Виталий Козленков, официальная причина скоропостижной кончины Трубникова еще не названа, детали случившегося выясняются. Он сообщил лишь, что в роковой момент покойный находился у себя дома.
«Причина неизвестна на данный момент, скончался в своем доме», — сказал Козленков.
Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. Через шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», которая в 2012 году превратилась в розничную сеть Natura Siberica. В нее входят более 55 торговых точек в России и за границей. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.
Успешный предприниматель ушел из жизни в возрасте 61 года.
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