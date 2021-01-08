Врач эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев поделился с 5-tv.ru своим профессиональным мнением относительно приема ставшего популярным в период пандемии коронавируса витамина D.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова предупреждала, что гипервитаминоз, то есть избыток витаминов при некорректно дозированном приеме, грозит серьезными последствиями для здоровья. По ее мнению, чрезмерное потребление витамина D беременными женщинами приводит к патологиям плода и болезни костной системы у новорожденных.

Калинчев в свою очередь заявил, что не считает риск гипервитаминоза D существенным и заслуживающим отдельного внимания.

«Я ее (передозировку — прим.ред.) не видел ни разу в своей практике, а у меня тысячи пациентов, которые получают витамин D в адекватной, а не профилактической дозе. Ни разу не видел передозировки и ни разу не слышал, чтобы у кого-то из моих коллег, которые тоже назначают витамин D в адекватно высоких дозах — а это на самом деле гормоноподобное вещество — не сталкивался с клиникой его передозировки», — сказал доктор.

По словам Калинчева, существующая норма содержания витамина D в крови устарела, ее можно назвать неактуальной. Поэтому и превышающие ее показатели не должны пугать пациента или специалиста.

«Норма витамина Д в крови сейчас общепринятая это 50-100 нанограммов в миллилитре крови. Но если даже у человека будет в крови 120 миллилитров, это не передозировка совсем, это просто он оказался чуть выше общепринятой нормы. По многим современным школам нормой считается до 125 или даже до 150», — заметил эксперт.

Эндокринолог добавил, что ажиотаж относительно витамина D во многом связан с обилием разноплановой информации о способах защититься от коронавирусной инфекции. Когда этот ажиотаж схлынет, человечество снова вспомнит, что иммунный эффект витамина D показан не только как средство от рахита и вирусов, но и как помощь онкобольным. Рак вне зависимости от пандемии был и остается причиной гибели огромного количества людей.

Что касается приема, Калинчев рекомендует использовать не капли, а масляные капсулы, так как при этом расчет дозировки сработает наиболее точно: капли жидкого препарата имеют разный размер, а потому каждый раз человек принимает разное количество витамина. Но прежде чем идти в аптеку, необходимо посетить врача.

«Сначала мы сдаем анализ на витамин D, потому что без анализа невозможно сказать, какое количество витамина D у человека в крови. И после анализа мы начинаем пить препарат», — настаивает доктор.

Калинчев добавил, что истинная передозировка (а не превышение нормы) не проявляется специфичными симптомами, поэтому определить ее можно исключительно по анализу крови.

«По клинике мы не можем определить передозировку или дефицит. Передозировка встречается казуистически редко, можно сказать, что она невозможна при использовании терапевтических доз. Превышение цифр в анализах, если норма 50-100, а будет 125 — это не передозировка. Повторяю, я ни разу, и никто из моих коллег, не видел никаких передозировок», — заключил врач.

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