«Все не так плохо»: дочь Меладзе рассказала о своем состоянии после перелома шеи
Младшая дочь певца Валерия Меладзе — 18-летняя Арина — угодила в больницу после падения в Рождество.
Фото, видео: Instagram @meladzearina
Младшая дочь певца Валерия Меладзе — 18-летняя Арина — в Instagram-сторис рассказала о своем состоянии после серьезного падения в Рождество. Происшествие привело к перелому шеи и госпитализации.
Как пишет сайт Teleprogramma.pro, ранее девушка опубликовала в соцсетях фото из клиники, где проходила обследование, которое вскоре удалила. На снимке она лежала на кушетке. Но, по словам Арины, травма оказалась не такой опасной, как можно предположить.
«Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны», — сказала она своим подписчикам.
Арина — младшая из трех дочерей Валерия Меладзе. Она родилась от союза музыканта с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, экс-супруга подарила певцу наследниц Ингу и Софью.
В 2014 году Валерий Меладзе женился на певице Альбине Джанабаевой. У пары двое сыновей — Константин и Лука.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артисту предложили бросить Джанабаеву и вернуться к Ирине. Об этом написала ему в комментариях одна из пользовательниц Instagram. Малухина не прошла мимо такого заявления и оставила свой лаконичный комментарий.
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