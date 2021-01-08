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«Все не так плохо»: дочь Меладзе рассказала о своем состоянии после перелома шеи

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Рита Цветкова
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Младшая дочь певца Валерия Меладзе — 18-летняя Арина — угодила в больницу после падения в Рождество.

Фото, видео: Instagram @meladzearina

Младшая дочь певца Валерия Меладзе — 18-летняя Арина — в Instagram-сторис рассказала о своем состоянии после серьезного падения в Рождество. Происшествие привело к перелому шеи и госпитализации.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, ранее девушка опубликовала в соцсетях фото из клиники, где проходила обследование, которое вскоре удалила. На снимке она лежала на кушетке. Но, по словам Арины, травма оказалась не такой опасной, как можно предположить.

Instagram @meladzearina

«Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны», — сказала она своим подписчикам.

Арина — младшая из трех дочерей Валерия Меладзе. Она родилась от союза музыканта с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, экс-супруга подарила певцу наследниц Ингу и Софью.

В 2014 году Валерий Меладзе женился на певице Альбине Джанабаевой. У пары двое сыновей — Константин и Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артисту предложили бросить Джанабаеву и вернуться к Ирине. Об этом написала ему в комментариях одна из пользовательниц Instagram. Малухина не прошла мимо такого заявления и оставила свой лаконичный комментарий.

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