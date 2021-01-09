Полет на рухнувшем в Ленобласти самолете был подарком для погибшей на 30-летие

Арина Богданова, погибшая при крушении самолета в Ленинградской области 8 января, отмечала свой юбилей — девушке исполнилось 30 лет. Петербурженку ждал необычный подарок — полет на легкомоторном самолете, который впоследствии оказался для нее роковым.

В день трагедии девушка написала в своем Instagram: »30-летние американские горки продолжаются 🤪Никаких умных мыслей.

Летим дальше».

Instagram @arina_vader

Друзья и родные поздравляли Арину с праздником и желали ей приятного полета, однако позже, когда стало известно о трагедии, на страничке девушки стали появляться слова соболезнования.

«Улетела, мой ангел ❤️ пусть земля будет пухом. Везде вместе. Вместе и сейчас. Люблю очень и буду невыносимо скучать»;

«Арина 😭 Как же так…».

В авиакатастрофе также погиб супруг девушки Иван и пилот Николай Иванов.

Как рассказал 5-tv.ru друг погибшей пары, Арина с супругом были вместе с 18 лет, любили путешествовать.

«У них дома остались мопс и кошка, мопс возрастом 11 лет, слепая, беззубая, но они ее все равно любили и ухаживали. Арина подобрала на улице больного котенка, выходила, вылечила, теперь они с мопсом только вдвоем остались. Арина занималась ручной росписью, живописью, дизайном, она была очень креативная. Они с Ваней открыли студию красоты „Kosmos“. Весь ремонт делали сами, Ваня очень рукастый и трудолюбивый. Им удалось добиться уюта и комфорта в ней. Клиентам нравилось туда приходить», — рассказал друг семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при взлете на территории аэродрома «Гостилицы» столкнулись два легкомотороных самолета. Причины катастрофы пока неизвестны.