Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 января

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в период с 11 по 17 января 2021 года представители многих знаков зодиака почувствуют усиление интуиции и будут яснее понимать знаки Вселенной. При этом неделя охарактеризуется борьбой между устоявшимися порядками и новыми революционными преобразованиями. Это грозит конфликтами и ссорами.

Смягчит ситуацию романтический фон в ближайшие семь дней. Возможны новые влюбленности, не исключены сексуальные приключения. Многие в это время смогут сделать существующие отношения более крепкими и глубокими.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов наступает период организованности и четкого быстрого мышления, приводящего к целям. Удачный момент для постановки задач или корректирования своих планов, умственной работы, переговоров, а также дел, требующих быстрого переключения внимания. Все это будет хорошо удаваться.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов могут быть проблемы с мышлением, с быстрым и точным принятием решений. Могут возникнуть неорганизованность, ошибки в делах и документах. А для личной жизни неделя очень благоприятна — она обещает удовольствие и гармонию в отношениях и сексуальной сфере.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждет период сообразительности, особой склонности к знакомствам, полезным контактам и общению. Ваши умственные способности будут еще выше, чем обычно. Неделя хороша для интеллектуальной работы, обсуждения проектов, заключения договоренностей. И просто для дружеского общения.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя напряженная. Возможны конфликты, особенно в личных отношениях. Их причиной станет эмоциональная неудовлетворенность, взаимные претензии, часто скрытые, которые накапливались до этого. Однако сейчас не подходящий период открыто обсуждать их. Лучше всего переждать предстоящую неделю, и обсудить их позже, когда будет благоприятный период.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит непростая неделя. Ваше завышенное мнение о себе и своих умственных способностях может привести к конфликтам и разногласиям с окружающими. Вероятно, будет сложно договориться, найти точки соприкосновения и общие интересы. Период не располагает к переговорам, общению, обсуждению спорных вопросов.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит благоприятная неделя. Вы отметите хорошее самочувствие, уверенность в себе, положительное стремление завязывать и развивать личные отношения, наполненные любовью и вниманием. Займитесь этим, не откладывая, энергии недели очень благоприятствуют этому.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит плодотворная неделя в плане переговоров и общения. Если с кем-то оставались невыясненные вопросы, либо есть дела, которые вы хотели бы обсудить — воспользуйтесь моментом, энергии недели будут помогать таким занятиям. Также период хорош для примирения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов начинается период, связанный с конфликтами, когда любое неаккуратно сказанное слово может привести к негативным последствиям. Возможно, в предстоящие дни вам следует меньше разговаривать, либо тщательно и аккуратно подбирать слова. Неделя не слишком хороша для интеллектуальных занятий, работы с документами и переговоров.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе хорошо будет общаться с окружающими по поводу своих задач и целей. Вы сможете правильно донести до них свои планы, объяснить их ценность, подтолкнуть к активным действиям в этом направлении. Энергии недели помогут вам повлиять на нужных людей и убедить их в ваших идеях.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит насыщенная неделя. Она будет связана с повышением осознанности (особенно, если рядом ваш день рождения). Посвятите часть своей энергии планированию, постановке долгосрочных целей, разработке общей стратегии. Также неделя будет связана с энергиями любви и гармонии в личных отношениях. Часть времени и энергии нужно будет уделить этой сфере.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит период особого подъема и вдохновения в интеллектуальной сфере. Вы можете сделать новые открытия, систематизировать свои идеи и знания, активно и эффективно донести их до окружающих и просто испытать удачу в общении и переговорах. Все эти сферы очень важны для вас, поэтому по полной воспользуйтесь предоставленными возможностями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя благоприятная. У вас будет хорошее самочувствие и ровное психологическое состояние. Также возможны положительные перемены в любовной сфере и личной жизни. Энергии недели подходят как для активных целеустремленных действий, так и для того, чтобы расслабиться в любовных отношениях.

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