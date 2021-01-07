«Пришлось завоевывать»: Дмитрий Песков о знакомстве с Татьяной Навкой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с фигуристкой Татьяной Навкой, на которой женат уже пять лет. Это третий по счету брак Пескова. Для Навки это замужество — второе.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и чиновник познакомились больше десяти лет назад. В момент первой встречи Татьяна Навка, как оказалось, даже не представляла, какой пост занимает Дмитрий Песков. Так что козырем в виде известности и успешной карьеры политик сыграть тогда не смог.

«Она точно не знала, но как мне показалось, она была восхищена мной с самого начала, хотя, как выясняется, нет. Пришлось завоевывать», — признался Дмитрий в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.

YouTube / Соловьев LIVE

Фигуристка в эфире радио «Комсомольская правда» тоже отмечала, что о ее победах прессек президента не был осведомлен. Тем не менее, взаимная симпатия оказалась непреодолимой. В 2014 году Навка родила Пескову дочь Надежду, а спустя год влюбленные узаконили свои отношения. С тех пор в доме четы неизменно царствует любовь и взаимопонимание, в том числе с детьми от предыдущих браков.

«Дом — это крепость, и дом у меня — мини-парламент, поскольку у нас там много детей, у нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов в примирении, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то тебя пытается подкупить. То есть у меня там вся палитра жизни дома. И это счастье! Потому что несмотря на это дом полон любви, и это самое главное», — цитирует чиновника сайт Teleprogramma.pro.

По словам супруги, Дмитрий Песков — «классический русский мужик». Он отличный отец, хозяйственный, у него «золотые руки». Вместе с мужем Татьяна часто бывает в театре и кино. Пара любит кататься на коньках и лыжах, ходить в баню.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Навка на своей странице в Instagram рассказала о победе дочери в клубном турнире по фигурному катанию.