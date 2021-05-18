Призвание по гороскопу: Кем лучше всего работать разным знакам зодиака?

Многие не любят понедельники потому, что им приходится вновь идти на нелюбимую работу. Место службы большинство выбирает тщательно, но почему-то все равно потом остается недовольными. Астролог Анна Зорина убеждена, что еще до начала трудовой деятельности стоит свериться с гороскопом и понять, в какой области у вас получится преуспеть. И тогда такой проблемы не будет.

Овны

Уверенные в себе Овны гордятся собой не просто так — они отлично справляются почти с любой работой. Им неплохо дается управление другими людьми и организация труда в крупных компаниях. Так что Овнам лучше всего сразу стремиться к руководящей должности, а вот направление работы выбирать по складу ума и интересам.

Тельцы

Тельцы очень хороши в притягивании денег, поэтому им отлично дается игра на бирже и прочие финансовые операции. Но при этом им нелегко дается смена одной работы на другую, особенно если они уже добились на первой определенных карьерных высот. Им очень важна материальная составляющая и постоянное продвижение по карьерной лестнице — а работа в области финансов это им дает сполна.

Близнецы

Ума и сообразительности Близнецам не занимать, как и трудоспособности. Для них главное понимать, что результат их труда нужен людям. Но и доход имеет значение! А лучше всего дается им профессия журналиста — очень часто они не только находят себя в этой профессии, но и становятся первоклассными специалистами.

Раки

Раки — добрые, семейные люди, которым нравится заботиться о других. Если они свяжут свою судьбу с профессией, где нужно за кем-то ухаживать, их ждет успех. Воспитатель в детском саду, учитель, медсестра или ветеринар — это для Раков.

Львы

Короли астрологического круга всегда окружены вниманием, многим из них на работе требуется быть лидером. Но при этом Львы очень творческие и тонко чувствующие люди. Интересно, что из Львов получаются как прекрасные актеры, музыканты, танцоры или художники, так и серьезные руководители в самых разных областях.

Девы

Девам часто не просто найти свою идеальную работу. Им очень важны похвала и вера в их способности — не каждая профессия готова им такое предоставить. При этом у них отлично работает голова. Аналитические способности Дев таковы, что лучше всего им будет работать в сфере финансовых операций и игры на бирже.

Весы

Для Весов очень важно соблюдение баланса в жизни. Нет какой-то одной профессиональной области, которой им стоило бы себя посвятить. Представители этого знака зодиака отлично трудятся в сфере PR, становятся художниками, помогают людям сохранять красоту — в парикмахерских или кабинетах косметолога.

Скорпионы

Скорпионам часто хочется чего-то заметного и важного в качестве работы. Все потому, что им нравится получать существенный результат, будь то работа или итоги их исследований. Это может быть наука, разработка программного обеспечения, искусство и даже изобретательство — все зависит от склада ума каждого конкретного представителя этого знака зодиака.

Стрельцы

Кто-то любит спокойную работу, где все остается неизменным годами. Но это точно не про Стрельцов — им подавай постоянное движение вперед, внедрение новых технологий и процессов. Кроме того, им нравится общаться с людьми — и получается это делать. Профессии врача, психолога, ученого, специалиста по работе с детьми даются им особенно хорошо.

Козероги

Козероги достаточно консервативны, большинство из них не любит что-то менять. Им нравится основательная и скрупулезная работа — архитектура, техника, финансы, наука. В этих областях они умеют применить свои способности и устраиваются очень хорошо.

Водолеи

Действительно уникальный знак — представители Водолея могут отлично работать в любой сфере! Причем в детстве это проявляется в том, что они далеки от амбициозных планов на будущее и долго не знают, кем им стать. В юности они пробуют себя в самых разных специальностях, так что потом эти умения помогают им в выбранной специальности.

Рыбы

Представители знака Рыбы одновременно стремятся к творчеству и много мечтают, но при этом хотят много зарабатывать. Свойственная им практичность порой не дает Рыбам идти на творческую специальность из страха безденежья. А зря — из них получаются отличные художники, музыканты и танцоры, причем многие добиваются известности и признания.

Ранее 5-tv.ru писал, каким парам по знаку зодиака суждено жить в богатстве.