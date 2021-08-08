Два знака зодиака мужчин, которые всегда дадут избраннице второй шанс

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Анна Васильева
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Эти представители астрологической дюжины снисходительны к женским ошибкам и «косякам».

Два знака зодиака мужчин, которые всегда дадут избраннице второй шанс

Фото: Depositphotos / 1olly18

Принять партнера после серьезной ошибки бывает непросто. Особенно тяжело прощение дается мужчинам. Но среди них есть те, кто готов дать своей избраннице второй шанс. К каким знакам зодиака относятся эти отходчивые представители сильного пола.

Телец

Этот мужчина гордый и самолюбивый. По его виду даже не скажешь, что он простил свою даму сердца и готов продолжить отношения. Но о прощении речи не было. Тельцы не забывают проступков своей половинки. Ей долго придется заглаживать вину. Несмотря на свою ревность, Телец адекватно воспринимает ситуацию и понимает, что жизнь не может состоять только из белых полос. Мужчины-Тельцы готовы дать вторую попытку своей даме, но она точно будет последней.

Водолей

Мужчина-Водолей даст своей даме второй шанс, только если очень дорожит отношениями с ней. Если представитель воздушной стихии любит женщину, то сделает все, чтобы удержать ее возле себя. Он точно не станет припоминать половинке все грехи. Водолей позволит избраннице оправдаться и исправить ситуацию. Но идти на уступки бесконечно Водолей не собирается. Этот мужчина добрый, но не наивный.

Ранее 5-tv.ru писал, что богатство в браке и отношениях — это результат слаженной работы, взаимопонимания и умения дополнять друг друга. Астролог Анна Зорина назвала пять пар знаков зодиака, которые не только строят любовь, но и успешно зарабатывают большие деньги.

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