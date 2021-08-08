Два знака зодиака мужчин, которые всегда дадут избраннице второй шанс

Принять партнера после серьезной ошибки бывает непросто. Особенно тяжело прощение дается мужчинам. Но среди них есть те, кто готов дать своей избраннице второй шанс. К каким знакам зодиака относятся эти отходчивые представители сильного пола.

Телец

Этот мужчина гордый и самолюбивый. По его виду даже не скажешь, что он простил свою даму сердца и готов продолжить отношения. Но о прощении речи не было. Тельцы не забывают проступков своей половинки. Ей долго придется заглаживать вину. Несмотря на свою ревность, Телец адекватно воспринимает ситуацию и понимает, что жизнь не может состоять только из белых полос. Мужчины-Тельцы готовы дать вторую попытку своей даме, но она точно будет последней.

Водолей

Мужчина-Водолей даст своей даме второй шанс, только если очень дорожит отношениями с ней. Если представитель воздушной стихии любит женщину, то сделает все, чтобы удержать ее возле себя. Он точно не станет припоминать половинке все грехи. Водолей позволит избраннице оправдаться и исправить ситуацию. Но идти на уступки бесконечно Водолей не собирается. Этот мужчина добрый, но не наивный.

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