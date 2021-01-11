Участница шоу «Холостяк» с Тимати раскрыла главную тайну нового сезона

Участница нового сезона телешоу «Холостяк», в котором девушки борются за любовь рэпера Тимати, рассказала, как закончится проект. По словам претендентки на сердце Тимати, финальный выпуск уже отснят, и в нем главный герой не выбрал ни одну из потенциальных невест.

Но узнать наверняка о романтических планах рэпера возможно будет только после выхода сезона в эфир. Премьера «Холостяка» с Тимати намечена на март 2021 года.

Как пишет Telegram-канал «Курятник», для многих стало понятно, почему сразу по завершении съемок, Тимати уехал к экс-подруге и матери его сына Анастасии Решетовой. Сейчас бывшая избранница артиста с наследником отдыхает в Дубае. Своим поступком рэпер еще раз подтвердил популярное мнение, что расставание с моделью было фиктивным — только ради шоу.

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К слову, вчера Решетова похвасталась в соцсетях букетом роз с нее ростом и заинтриговала подписчиков подписью: «Снова заставили меня почувствовать себя маленькой девочкой». Кто подарил цветы — не рассказала.

Instagram @volkonskaya.reshetova

В Instagram-сторис модель также опубликовала трогательное видео общения Тимати с сыном Ратмиром. Особо внимательные фанаты отмечали, что в последнее время Анастасия вновь стала надевать кольцо на безымянный палец.

Ранее 5-tv.ru писал, что известная светская «сплетница» Елена Миро предрекла судьбу «воссоединившимся» Тимати и Решетовой. Она объяснила, почему звездную пару все чаще стали видеть вместе.