Видео: Александр Васильев показал архивные кадры с возможным дедом Моргенштерна

Историк моды и телеведущий Александр Васильев опубликовал на своей странице в Instagram архивные кадры с отцом и возможным дедушкой рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев, впоследствии Алишер Моргенштерн — Прим.ред.). Недавно интерес публики к поразительному сходству модного эксперта и музыканта достиг пика на передаче «Давай поженимся!», где знаменитости заявили, что проверили родство с помощью теста-ДНК.

Тогда, в студии Ларисы Гузеевой, историк моды говорил, что 22 года назад (столько лет сейчас Алишеру) он бывал на родине артиста в Уфе и имел близкое свидание с таинственной женщиной. Моргенштерн в ответ засомневался, не врала ли ему мать о том, кто его настоящий папа. Однако результат исследования так и не был оглашен, и зрители не узнали, может ли Моргенштерн быть сыном Васильева.

Модельер поделился несколькими фотографиями и видеозаписью с отцом Александром Павловичем — 11 января ему исполнилось бы 110 лет. Сын очень трогательно описал родителя, назвал его большим художником и замечательным человеком. Он оформил около 300 спектаклей̆, любил театр, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Папы не стало 9 ноября 1990-го года. Инсульт. Он ушел тихо, во сне. Я работал в это время во Флоренции, сестра Наташа, кажется, была в Крыму. Рядом с отцом неотлучно находилась мама», — написал Васильев.

Instagram @alexandre_vassiliev

Жизнь отца, по словам Александра Васильева, состояла из необычных ритуалов: особый распорядок дня, традиционный завтрак с кофе на английский манер, а после — работа в мастерской и обязательный просмотр новостных передач.

«Приходил со словами: „Сегодня написал новый портрет!“. И действительно, будучи фанатом своего дела, папа перерисовал, кажется, всю родню, друзей и соседей. Меня он писал пять раз. Три портрета остались у меня, а еще два — в Самарском музее и Академии художеств», — вспомнил телеведущий. ⠀

Васильев также рассказал, что папа сам делал для него игрушки. Хорошие детские вещи были редкостью, но Александр Павлович с помощью кисти и красок мог и из коробки от пылесоса сделать пряничный домик.

Что касается популярной темы с возможным родством Александра Васильева и рэпера Моргенштерна, многие пользователи сети восприняли эту историю как шутку и пиар-ход. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Настасья Самбурская отреагировала на решение звезд сделать тест-ДНК.