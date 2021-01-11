Влетел самосвал: два человека погибли в массовом ДТП с военными под Москвой

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 136

На месте происшествия работают экстренные службы.

Фото, видео: ТАСС / Мошков Николай; Соцсети

По предварительной информации 5-tv.ru, два человека погибли, еще десять пострадали в результате массового ДТП на трассе М-9 «Балтия» под Москвой, где в колонну с военными влетел самосвал.

На кадрах с места аварии видно, что наибольшие повреждения получил последний из ПАЗиков. Он фактически не подлежит восстановлению. Летевший в заносе самосвал зацепил и остальные автобусы колонны.

На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства смертельного ДТП на Новорижском шоссе выясняются.

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