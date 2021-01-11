Влетел самосвал: два человека погибли в массовом ДТП с военными под Москвой
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 136
На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото, видео: ТАСС / Мошков Николай; Соцсети
По предварительной информации 5-tv.ru, два человека погибли, еще десять пострадали в результате массового ДТП на трассе М-9 «Балтия» под Москвой, где в колонну с военными влетел самосвал.
На кадрах с места аварии видно, что наибольшие повреждения получил последний из ПАЗиков. Он фактически не подлежит восстановлению. Летевший в заносе самосвал зацепил и остальные автобусы колонны.
На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства смертельного ДТП на Новорижском шоссе выясняются.
Читайте также
-13° 764 мм рт. ст.
85%
85%
74.52
0.64 90.81
0.02
0.64 90.81
0.02
Нашли ошибку?