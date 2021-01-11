Влетел самосвал: два человека погибли в массовом ДТП с военными под Москвой

По предварительной информации 5-tv.ru, два человека погибли, еще десять пострадали в результате массового ДТП на трассе М-9 «Балтия» под Москвой, где в колонну с военными влетел самосвал.

На кадрах с места аварии видно, что наибольшие повреждения получил последний из ПАЗиков. Он фактически не подлежит восстановлению. Летевший в заносе самосвал зацепил и остальные автобусы колонны.

На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства смертельного ДТП на Новорижском шоссе выясняются.