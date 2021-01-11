Кадры первых минут после смертельной аварии с военными на Новорижском шоссе
По последним данным, погибло четыре человека. Число пострадавших — 20 человек.
Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры после того, как самосвал врезался в колонну автобусов с военными на Новорижском шоссе в Москве.
Во время заноса грузовик так понесло, что он в щепки разнес один из автобусов и повредил еще три. На кадрах видно, как сослуживцы укладывают раненых товарищей на асфальт и оказывают им первую помощь.
По последним данным, погибло четыре человека. Число пострадавших — 20 человек.
Установлено, что грузовиком управлял водитель, который был неоднократно замечен в нарушениях ПДД. Предварительно, он не справился с управлением. Окончательно причину произошедшего установит следствие.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» около трех часов дня, когда возвращавшиеся из Нахабино военнослужащие остановились на краю трассы из-за поломки одного из автобусов.
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