Кадры первых минут после смертельной аварии с военными на Новорижском шоссе

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 174

По последним данным, погибло четыре человека. Число пострадавших — 20 человек.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры после того, как самосвал врезался в колонну автобусов с военными на Новорижском шоссе в Москве.

Во время заноса грузовик так понесло, что он в щепки разнес один из автобусов и повредил еще три. На кадрах видно, как сослуживцы укладывают раненых товарищей на асфальт и оказывают им первую помощь.

По последним данным, погибло четыре человека. Число пострадавших — 20 человек.

Установлено, что грузовиком управлял водитель, который был неоднократно замечен в нарушениях ПДД. Предварительно, он не справился с управлением. Окончательно причину произошедшего установит следствие.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» около трех часов дня, когда возвращавшиеся из Нахабино военнослужащие остановились на краю трассы из-за поломки одного из автобусов.

Читайте также

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.52
0.64 90.81
0.02
Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 г...

Последние новости

18:34
Зарплаты Бузовой и Бородиной сократились в два раза после закрытия «Дома-2»
18:25
После смертельного ДТП с военными под Москвой образовалась пробка — видео
18:25
Меркель назвала сомнительным шагом блокировку Трампа в соцсетях
18:19
«Не был к этому готов»: представитель Стаса Михайлова об иске на миллион к певцу
18:06
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на втором подряд этапе «Дакара»
17:55
Аномальная жара сделала неожиданный подарок жителям Греции

Сейчас читают

Как россиянам защититься от «британского» штамма COVID-19?
Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 год
Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Три прокола: в России хотят вернуться к советской системе лишения прав водителей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака