Кадры первых минут после смертельной аварии с военными на Новорижском шоссе

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры после того, как самосвал врезался в колонну автобусов с военными на Новорижском шоссе в Москве.

Во время заноса грузовик так понесло, что он в щепки разнес один из автобусов и повредил еще три. На кадрах видно, как сослуживцы укладывают раненых товарищей на асфальт и оказывают им первую помощь.

По последним данным, погибло четыре человека. Число пострадавших — 20 человек.

Установлено, что грузовиком управлял водитель, который был неоднократно замечен в нарушениях ПДД. Предварительно, он не справился с управлением. Окончательно причину произошедшего установит следствие.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» около трех часов дня, когда возвращавшиеся из Нахабино военнослужащие остановились на краю трассы из-за поломки одного из автобусов.